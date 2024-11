Regali brutti da fare a Natale alle persone che odi

Natale è un momento magico, certo, perché ci rende tutti un po' più buoni (più o meno) e ci riunisce con le nostre famiglie. Ma diciamoci la verità: è anche l’unica occasione dell’anno in cui ci ritroviamo fianco a fianco con quelle persone che abbiamo evitato per mesi. Abbiamo tutti quel lontano parente o conoscente semi-dimenticato che, puntuale come un orologio, dopo 364 giorni di quiete, ci assalta con domande inopportune.

Cosa regalare a queste persone fastidiose? La risposta migliore sarebbe niente, ma sappiamo che la buona educazione non ce lo permette. La soluzione, allora, è presentarsi con qualcosa di brutto o imbarazzante, un piccolo dono che comunichi tutto l'affetto che proviamo per loro.

Vi servono idee? Ci pensiamo noi! E ricordate: a Natale dobbiamo essere più buoni. Almeno in apparenza. E se proprio dobbiamo portare un regalo, che sia all’altezza dell’occasione.

I più brutti regali da fare a Natale

Insulti da colorare - Per mandare messaggi in codice

Un regalo simpatico per una persona con cui si ha un rapporto scherzoso potrebbe essere questo libro di insulti da colorare, un'idea divertente e leggera per i più creativi. Ogni pagina è un invito a sfogarsi con pennarelli e matite, colorando parolacce e disegni irriverenti. Il regalo perfetto per chi ha bisogno di rilassarsi un po'.

Tazza-cacca - Un regalo scherzoso

Se state cercando un regalo che faccia sorridere (o imbarazzare) la persona che proprio non sopportate, ecco una soluzione carina e simpatica: la tazza a forma di cacca! Perfetta per quelle mattine in cui la caffeina è necessaria quanto un buon senso dell'umorismo, questa tazza è la scelta ideale per un regalo scherzoso e simpatico.

Cappello da pollo - Un terribile insulto per videogiocatori

Il cappello da pollo è il regalo perfetto per i videogiocatori più antipatici (o per chi non si prende troppo sul serio). Ricorderete forse che in giochi come Metal Gear Solid V, dopo ripetute morti, il gioco rimandava in campo il povero Venom Snake con un cappello da pollo in testa, a sottolineare le sue disavventure. Adesso immaginate di vederlo indossato da qualcuno che si vanta di essere più abile di voi!

Calzini con zampe di animali - Ancora più brutti dei calzini normali

I calzini, si sa, sono tra i regali di Natale meno apprezzati, nonché ciò che si regala quando non si conoscono assolutamente i gusti dell'altra persona. Questi calzini a zampa di animale saranno ancora meno apprezzati dei classici calzini bianchi o a tema natalizio!

Quaderno inutile - Più esplicativo di così non si può

Cercate un regalo che gridi "non sapevo assolutamente cosa regalarti"? Ecco la soluzione perfetta! Questo quaderno rappresenta un modo simpatico e divertente per fare un regalo a qualcuno che non si sopporta.

Maglione brutto di natale con T-Rex - Brutto, ma non troppo

Non c'è Natale senza il classico maglione brutto, e questo con un T-Rex è la scelta perfetta per chi non conosce bene il destinatario ma vuole comunque fare colpo! Con il suo design stravagante, è il giusto mix di kitsch e divertimento, un regalo che urla "non ti conosco bene, ma spero di farti ridere". Perfetto per le feste, questo maglione stravagante porterà sicuramente un sorriso – o almeno una smorfia – a chiunque lo indossi. E ricordate: i maglioni brutti natalizi sono un must, quindi non potete sbagliare!

Pantofole mostruose - Il regalo brutto per eccellenza

Perché limitarsi a un paio di pantofole normali, quando si possono regalare questi fantastici piedi pelosi di mostro? Queste pantofole sono brutte al punto giusto per strappare una risata (o uno sguardo perplesso). Comode quanto basta, ma terribilmente grottesche, sono il regalo regalo natalizio brutto per eccellenza!