Red Alert MDLX di Threezero: potenza da battaglia per l’Autobot dei Transformers

Threezero ha annunciato l’apertura dei preordini per Red Alert, nuova action figure della linea MDLX (Mid-tier Die-cast Luxury) tratta dalla saga di Transformers. Prodotta in collaborazione con Hasbro, questa figure si presenta come una perfetta fusione tra il design retrò della serie animata degli anni '80 e le tecnologie più avanzate nel campo delle figure collezionabili.

Red Alert MDLX - Threezero

Con un'altezza di circa 15 cm, Red Alert mantiene tutte le caratteristiche tecniche e qualitative delle versioni più grandi prodotte da Threezero. La figura vanta circa 50 punti di articolazione, che consentono una vasta gamma di pose dinamiche, ideale per i collezionisti che amano esporre i propri pezzi in scenari unici e dettagliati. Il design, curato dal direttore artistico Kelvin Sau, rievoca perfettamente l'estetica classica del personaggio, reinterpretata con un tocco moderno che ne esalta i dettagli meccanici e la struttura.

La linea MDLX di Threezero è nota per la qualità costruttiva e Red Alert non fa eccezione: il frame interno è realizzato in metallo, garantendo resistenza e stabilità anche nelle pose più complesse. Inoltre, la figure include una serie di accessori e parti intercambiabili, che permettono ai collezionisti di personalizzare Red Alert secondo le proprie preferenze, ricreando le scene iconiche della saga Transformers o immaginando nuove avventure.

È importante sottolineare che, come tutte le figure della linea MDLX, Red Alert non è trasformabile. Threezero ha scelto di concentrarsi su dettagli e articolazioni di alta qualità, sacrificando la funzione di trasformazione per offrire un pezzo da esposizione di altissimo livello.

Prezzo e data di uscita

L’action figure di Red Alert sarà disponibile al prezzo indicativo di 115,00 euro, con una distribuzione prevista tra marzo e aprile del 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. I preordini sono già attivi, e data la qualità e la popolarità del personaggio, è probabile che le scorte si esauriscano rapidamente.