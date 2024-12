Realtà virtuale potenziata con HTC VIVE PRO 2: vivi l’immersione totale a PREZZO SCONTATO! (-41%)

Oggi su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile su HTC VIVE PRO 2 a soli 499,00€ invece di 849,00€, che garantisce un risparmio notevole con uno sconto del 41%. Questo visore di realtà virtuale offre una nitidezza da 5K, per dettagli mozzafiato grazie alla sua risoluzione combinata di 4896 x 2448. Con un ampio campo visivo di 120 gradi, amplia l'esperienza VR allineandosi meglio con la vista umana. Aumenta il comfort visivo grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e vi offre ore e ore di VR con una struttura bilanciata e regolabile. Inoltre, minimizza l'affaticamento degli occhi con la ghiera di regolazione IPD. Affrettaevi, l'offerta è disponibile per un periodo limitato!

HTC VIVE PRO 2 Headset, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'HTC VIVE PRO 2 è particolarmente consigliato agli appassionati di realtà virtuale che cercano un'esperienza immersiva di qualità superiore. Grazie alla sua notevole risoluzione 5K, questo visore è in grado di offrire immagini nitidissime, facendo emergere i dettagli più fini in una vasta gamma di ambienti e giochi VR. La risoluzione elevata, assieme a un campo visivo ampio di 120 gradi, consente di vivere esperienze virtuali estremamente realistiche, adatte sia ai videogiocatori che ai professionisti che utilizzano la VR per simulazioni dettagliate o per progettazione.

Inoltre, HTC VIVE PRO 2 si rivolge a coloro che desiderano godere di sessioni prolungate in realtà virtuale senza rinunciare al comfort. Con una struttura bilanciata e regolabile, il visore si adatta perfettamente a diverse dimensioni di testa e a tipologie di visione, inclusi coloro che indossano occhiali. L'aggiunta della ghiera di regolazione IPD aiuta a minimizzare l'affaticamento degli occhi, rendendo HTC VIVE PRO 2 una scelta ideale per gli utenti che cercano non solo prestazioni di alta qualità, ma anche un'esperienza utente confortevole e personalizzabile. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce inoltre una visione fluida e senza interruzioni, ulteriormente arricchendo l'esperienza VR.

L'offerta per HTC VIVE PRO 2 a soli 499,00€, rispetto al prezzo originale di 849,00€, rappresenta un'opportunità eccezionale per immergersi nell'esperienza VR con una qualità e un comfort senza precedenti. Il mix di alta risoluzione, ampio campo visivo e frequenza di aggiornamento elevata, insieme a una vestibilità confortevole e una regolazione personalizzabile, lo rende un acquisto consigliato per tutti gli appassionati di realtà virtuale alla ricerca di un'esperienza di gioco e di visualizzazione di alta qualità.

