MINIMO STORICO! Realme 12 Pro+ SCONTATO di 100€!

Indubbiamente, oggi Realme 12 Pro+ è uno dei migliori smartphone sul mercato, soprattutto per chi punta alla fascia media. Dotato di specifiche tecniche che lo rendono quasi paragonabile a uno smartphone premium, come la sua fotocamera con zoom dedicato ai ritratti, Realme 12 Pro+ diventa ancora più irresistibile grazie alla promozione di lancio su Amazon. Ora è possibile acquistarlo a soli 399,99€, grazie a uno sconto di 100€ sul prezzo originale di 499,99€.

Realme 12 Pro+, chi dovrebbe acquistarlo?

Realme 12 Pro+ si presenta come la scelta ideale per gli utenti che cercano non solo uno smartphone potente, in grado di gestire senza sforzo applicazioni e giochi ad alte prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, ma anche per gli amanti della fotografia che desiderano immortalare ogni istante con la massima qualità possibile.

Grazie alla sua fotocamera periscopica per ritratti e al sensore Sony IMX890, supportati da un sofisticato algoritmo MasterShot, questo smartphone offre un'esperienza fotografica all'avanguardia, rispondendo alle esigenze degli utenti che vogliono ottenere dettagli nitidi e composizioni impeccabili in ogni scatto.

La qualità visiva, oltre alle prestazioni fotografiche, è un punto di forza per Realme 12 Pro+. Il suo display da 120Hz assicura fluidità e reattività, un vantaggio particolarmente gradito sia per la navigazione quotidiana sia per il gaming mobile. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh, abbinata alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, consente un utilizzo prolungato dello smartphone senza preoccupazioni. Un ottimo affare, soprattutto considerando l'attuale sconto di 100€!

Vedi offerta su Amazon