Ranma ½: le nuove Figuarts Zero Chouette di Ranma e Shampoo incantano i fan

Bandai Spirits, attraverso la linea Figuarts Zero Chouette, ha ufficialmente aperto i preordini per due nuove figure dedicate a Ranma ½, celebre opera di Rumiko Takahashi. Le protagoniste di questa nuova uscita sono Ranma Saotome nella sua versione femminile e Shampoo, entrambe ispirate al nuovo adattamento animato prodotto da MAPPA e trasmesso a partire dal 5 ottobre 2024 su Nippon Television e Netflix.

Ranma Saotome - Figuarts Zero

La Figuarts Zero di Ranma (versione femminile) raffigura la protagonista avvolta in un vortice d’acqua che richiama la trasformazione causata dall’acqua fredda, elemento distintivo della serie. La posa dinamica e l’espressione vivace catturano al meglio il temperamento del personaggio, mentre la base scenografica, decorata con dettagli ispirati a Jusenkyo, completa l’allestimento visivo. Il lancio in Giappone è previsto per ottobre 2025, con arrivo in Italia stimato tra dicembre 2025 e gennaio 2026, al prezzo consigliato di circa 95,00 euro.

Shampoo - Figuarts Zero

Shampoo viene presentata in una posa più elegante ma altrettanto scenica, con effetti d’acqua che ne enfatizzano la connessione con le Sorgenti Maledette e la sua trasformazione felina. Il suo abito tradizionale cinese, ricreato con grande cura, esalta il fascino esotico del personaggio. La figure sarà disponibile in Giappone da novembre 2025 e in Italia tra gennaio e febbraio 2026, sempre al prezzo indicativo di 95,00 euro.

Le figure, distribuite ufficialmente in Italia da Cosmic Group, fanno parte della linea Chouette, una sotto-categoria della Figuarts Zero pensata per offrire una resa estetica particolarmente elegante e dettagliata. Ogni statua è realizzata in PVC, con un’altezza di circa 20 cm e un design ispirato alle iconiche Sorgenti Maledette di Jusenkyo.

La linea Figuarts Zero Chouette continua a distinguersi nel panorama del collezionismo per la qualità dei dettagli, le basi scenografiche e l’attenzione artistica riservata ai personaggi. Con queste due nuove proposte dedicate a Ranma ½, Bandai conferma l’intenzione di valorizzare opere storiche dell’animazione giapponese attraverso un’estetica raffinata e collezionabile.