Gli appassionati di action figure e i fan di John Rambo hanno ora un nuovo pezzo da aggiungere alla loro collezione. ThreeZero, azienda di riferimento nel settore del collezionismo di alta gamma, ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova action doll in scala 1/6 ispirata al cult del 1982 Rambo: First Blood.

Rambo - Threezero

Alta 30,8 cm, questa figure non si limita a riprodurre il celebre personaggio interpretato da Sylvester Stallone, ma ne cattura lo spirito e l’intensità. Lo sguardo cupo, i lineamenti marcati e l’espressione tormentata riflettono tutta la complessità del reduce di guerra più famoso del grande schermo, offrendo ai collezionisti un ritratto fedele e ricco di dettagli.

La figure si distingue per la fedeltà all’outfit che ha reso Rambo un’icona della cultura pop: giacca da campo M65, felpa rossa consumata, robusti jeans e stivali militari. L’accurata lavorazione dei materiali e la pittura realistica della testa rendono questa proposta un vero tributo al mito.

A completare il set troviamo un’ampia gamma di accessori che arricchiscono l’esperienza di esposizione e storytelling. Sono inclusi il coltello da sopravvivenza con fodero, le piastrine identificative, il sacco a pelo, la tazza da caffè e persino un paio di manette, elementi che richiamano le scene più intense del film. La doll è inoltre dotata di quattro set di mani intercambiabili: pugni chiusi, mani rilassate e prese specifiche per coltello e accessori, offrendo così un’ampia possibilità di personalizzazione nelle pose.

Prezzo e data di uscita

La nuova action doll di Rambo è disponibile al preordine al prezzo di circa 260,00 euro. L’uscita in Italia è prevista per il primo trimestre del 2026 e la distribuzione sarà curata dal distributore ufficiale Cosmic Group. Un pezzo imperdibile per chi desidera rivivere le atmosfere di First Blood e aggiungere alla propria collezione una rappresentazione realistica e dettagliata di uno dei personaggi più iconici del cinema d’azione.