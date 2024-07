Questo monitor gaming MSI oggi è SCONTATO del 18%!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Questo modello curvo MSI MAG 345CQR vi offre un'esperienza di gioco immersiva e ad alta velocità, grazie alla sua curvatura avvolgente da 1000R, una risoluzione UWQHD di 3440 x 1440 su un ampio schermo da 34", e una straordinaria frequenza di aggiornamento di 180 Hz abbinata a un tempo di risposta di solo 1 ms. Questo prodotto è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale, passando da un prezzo originale di 399€ a soli 329€. Questo significa che potete approfittare di uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Con supporto per oltre 1,07 miliardi di colori, tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker per minimizzare l'affaticamento degli occhi, e la possibilità di regolare il supporto in tre direzioni, il MAG 345CQR rappresenta una scelta eccellente per i videogiocatori alla ricerca di una qualità visiva superiore.

MSI MAG 345CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 345CQR è una scelta ideale per i videogiocatori che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente e ad alta velocità. Con una curvatura dello schermo di 1000R e una dimensione di 34", questo monitor offre un campo visivo ampio e immersivo, che si adatta perfettamente alla visione periferica dell'utente, riducendo la necessità di movimenti oculari estremi e migliorando il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. È particolarmente adatto agli appassionati di titoli competitivi grazie alla sua elevata frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms, che garantiscono immagini estremamente fluide e riducono al minimo il ritardo nell'input, elementi critici per chi gioca a livelli competitivi.

Inoltre, l'ampia gamma di colori supportata e le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker incorporati nel monitor si prendono cura della salute visiva degli utenti, minimizzando l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato. La tecnologia HDR Ready arricchisce ulteriormente i dettagli visivi producendo colori vivaci e contrasti affascinanti tra le aree scure e quelle illuminate. Queste caratteristiche lo rendono ideale anche per creatori di contenuti, designer e appassionati di cinema che non vogliono compromessi sulla qualità dell'immagine.

Attualmente offerto a 329,00€, MSI MAG 345CQR si presenta come una soluzione eccellente per i videogiocatori alla ricerca di un monitor che combini prestazioni elevate e comfort visivo. Grazie alla sua elevata risoluzione, frequenza di aggiornamento e tempi di risposta rapida, è in grado di portare l'esperienza di gioco a nuovi livelli. Consigliamo vivamente questo monitor a chi desidera immergersi completamente nei propri giochi preferiti, con la garanzia di una qualità dell'immagine superiore e attenzione al benessere visivo.

Vedi offerta su Amazon