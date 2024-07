DOPPIO SCONTO sul controller PC, Switch e mobile Machenike G5 Pro!

State cercando un controller universale per giocare su PC, Switch e dispositivi mobili? Date un'occhiat a questa super offerta per il modello Machenike G5 Pro, il controller wireless che trasformerà le vostre esperienze di gioco su Windows PC, Switch, iOS e Android. Con caratteristiche come joystick e trigger a effetto Hall, giroscopio a 6 assi, pulsanti posteriori programmabili e luci RGB personalizzabili, questo joypad migliora l'esperienza di gioco su tante piattaforme. Originariamente proposto a 79,99€, è ora disponibile a soli 68,40€. Questo è possibile grazie a un doppio sconto offerto dalla piattaforma: oltre a uno sconto del 5% sul prezzo di listino potrete usufruire di un coupon che riduce ulteriormente il prezzo del 10%! Non lasciatevi scappare questa fantastica occasione!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Machenike G5 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Machenike G5 Pro è il controller wireless ideale per i giocatori appassionati che cercano un livello superiore di controllo e personalizzazione nelle loro sessioni di gioco. Con la sua gamma di funzionalità avanzate, come i LED RGB personalizzabili, la tecnologia giroscopica a 6 assi, trigger analogici a effetto Hall e pulsanti posteriori programmabili, risponde perfettamente alle esigenze di chi non si accontenta dei comandi standard e desidera immergersi completamente nell'azione. La possibilità di personalizzare i pulsanti e sperimentare una reattività senza precedenti con i trigger analogici lo rende un acquisto consigliato per i videogiocatori che vogliono migliorare le loro prestazioni e godersi al massimo ogni tipo di gioco, dai titoli di azione e shooting a quelli di simulazione.

Inoltre, il suo design ergonomico consente di godere di lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. La connettività tri-modale assicura invece grande versatilità, supportando tanto l'uso con cavo quanto la connessione wireless su diverse piattaforme come Windows PC, Switch, iOS e Android. Ciò rende il Machenike G5 Pro una scelta eccellente non solo per i giocatori PC, ma anche per i giocatori che preferiscono giocare su console o su mobile. La durata della batteria fino a 8 ore garantisce un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Al prezzo speciale di 68.40€, Machenike G5 Pro offre caratteristiche che garantiscono precisione, personalizzazione e comfort, un investimento per qualsiasi giocatore che desideri migliorare la propria esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon