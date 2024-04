Auricolari auto-igienizzanti di LG in OFFERTA su Amazon! -35%!

Gli auricolari wireless LG TONE Free DT90Q offrono non solo tecnologie audio avanzate come l'audio Dolby Atmos e la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma anche un'eccellente igiene grazie alla custodia dotata di pulizia UV. Con una durata della batteria fino a 29 ore e la certificazione IPX4 per resistere a sudore e schizzi d'acqua, sono perfetti per l'uso in qualsiasi condizione. Con uno sconto del 35% su Amazon, sono disponibili a soli 149,99€ anziché 229€.

Auricolari wireless LG TONE Free DT90Q, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari wireless LG TONE Free DT90Q sono l'ideale per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità combinata con comodità e igiene. La tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore garantisce un ascolto cristallino, isolando efficacemente dai rumori ambientali indesiderati durante i viaggi o in ambienti rumorosi. Inoltre, la tecnologia UVnano+ rende questi auricolari perfetti per gli utenti attenti alla pulizia, eliminando fino al 99,9% dei batteri presenti sulla superficie degli auricolari ogni volta che vengono ricaricati.

Le persone che conducono uno stile di vita attivo troveranno nei LG TONE Free DT90Q il compagno ideale, grazie alla loro certificazione IPX4 che li rende resistenti agli schizzi d'acqua. Inoltre, per chi desidera libertà di movimento senza rinunciare alla qualità del suono, la lunga durata della batteria fino a 29 ore totali e la possibilità di ricarica wireless offrono un'esperienza utente senza interruzioni. La funzionalità Multi Point e Multi Pairing, infine, li rende versatili e comodi per chi utilizza più dispositivi e non vuole ripetere ogni volta il processo di associazione.

Con un prezzo originale di 229€ e ora disponibili a soli 149,99€, gli auricolari wireless LG TONE Free DT90Q rappresentano un'offerta imperdibile per chi cerca una qualità audio senza compromessi unita a comodità e igiene. La combinazione di funzionalità avanzate come l'ANC migliorato, la pulizia UV e la resistenza all'acqua, insieme alla praticità della ricarica wireless e della connessione multiplo, rende questi auricolari una scelta eccellente per l'uso quotidiano e per gli amanti della musica in movimento. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per vivere un'esperienza sonora di alta qualità, confortevole e igienica.

Vedi offerta su Amazon