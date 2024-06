Meno di metà prezzo per questa ottima soundbar LG con subwoofer

Per chi cerca una soundbar che offra prestazioni eccezionali, vi segnaliamo che la soundbar LG S80QY è attualmente in offerta su Amazon a 399€. Con i suoi 3.1.3 canali e una potenza totale di 480W, garantisce un'esperienza audio surround immersiva. Scontata del 56%, trasforma la vostra casa in una sala cinema grazie al supporto per Dolby Atmos, DTS e IMAX Enhanced. Ed è anche perfetta per il gaming, con connettività HDMI che supporta risoluzione fino a 4K e VRR fino a 60fps.

Soundbar LG S80QY, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar LG S80QY è ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in un cinema domestico. Con 480W di potenza totale e un subwoofer wireless, offre un'esperienza audio surround coinvolgente, perfetta per chi ama immergersi nei film e nelle serie TV. I canali Dolby Atmos 3.1.3, IMAX Enhanced e DTS garantiscono un realismo audio sorprendente, arricchendo ogni scena con dettagli sonori precisi e avvolgenti.

Anche i gamer trarranno vantaggio da questa soundbar: la connessione HDMI supporta risoluzioni fino a 4K e VRR fino a 60fps, eliminando il tearing delle immagini e rendendo ogni partita più fluida e coinvolgente. La connettività Wi-Fi permette di gestire la soundbar tramite assistenti vocali come Google Assistant o Alexa. Inoltre, per chi possiede un TV LG, la sinergia tra i dispositivi offre un miglioramento dell'audio in base al contenuto visualizzato.

Attualmente disponibile a 399€, con un significativo risparmio rispetto al prezzo originale di 899€, la soundbar LG S80QY è insomma una proposta davvero imperdibile per chi vuole portare l'esperienza cinematografica a casa propria.

Vedi offerta su Amazon