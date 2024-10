Questa smart TV LG Nanocell da 50% non è mai costata COSI' POCO! MENO di 400€!

Se siete alla ricerca di un TV 4K con una qualità visiva eccezionale e a un prezzo competitivo, allora LG 50NANO81T6A, attualmente disponibile su Amazon a soli 399,90€, rappresenta un’occasione da non perdere. Questo prezzo segna il minimo storico per questo modello NanoCell. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

LG 50NANO81T6A, perché acquistarla?

Con uno schermo da 50 pollici a risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e un pannello LED Direct, LG 50NANO81T6A sfrutta le più recenti tecnologie per assicurare una nitidezza elevata e un dettaglio realistico. Gli appassionati di cinema apprezzeranno la Filmmaker Mode, che permette di vedere i film come pensati dai registi, disabilitando i processi di post-elaborazione dell’immagine per mantenere colori e rapporto d’aspetto originali. Inoltre, grazie al supporto per HDR10 e HLG, i contenuti in alta gamma dinamica risultano ancora più ricchi e intensi, perfetti per un’esperienza immersiva.

Pensato anche per gli appassionati di gaming, il modello LG 50NANO81T6A include il Game Optimiser, un menu di impostazioni rapido che ottimizza i parametri visivi per diversi generi di gioco e include il supporto a modalità come ALLM (Auto Low Latency Mode) per una risposta rapida e fluida, ideale per giochi HDR in alta definizione. Grazie alla piattaforma webOS 24, il televisore offre una vasta gamma di app di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, e persino NVIDIA GeForce Now per giocare in cloud direttamente dal TV.

L’esperienza audio non è da meno, con AI Sound Pro che crea un suono avvolgente (9.1.2 virtuale) e l’opzione Sound Mode Share per collegarsi a una soundbar compatibile LG, migliorando la qualità sonora di dialoghi e colonne sonore. Infine, il TV è compatibile con Google Assistant e Alexa, per un controllo semplice e intuitivo con la voce.

LG 50NANO81T6A rappresenta un investimento ideale per chi cerca una TV versatile e all'avanguardia, con una qualità di visione eccellente e un ecosistema di app completo. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: 399,90€ è il prezzo più basso mai visto ed è quindi il momento giusto per portare a casa un’esperienza visiva senza compromessi.

