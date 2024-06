Se c'è una cosa su cui tutto concordano in merito a Elden Ring, è la straordinaria vastità del suo open world. Il videogioco firmato da From Software vi permette di creare il vostro Senzaluce per vagare nell'Interregno, dove troverete pericoli e meraviglie di ogni sorta pronti a prolungare la vostra permanenza.

Stiamo parlando a tutti gli effetti di un videogioco enorme, ma se dovessimo provare a stimarlo, quanto dura Elden Ring?

Quanto dura Elden Ring

Come sempre, la longevità del gioco dipende anche dal modo in cui lo approcciate. Qualcuno potrebbe tentare di andare dritto senza troppe deviazioni, altri si prenderanno (giustamente) la briga di farmare e accumulare livelli per diventare più forti. Altri non vorranno arrivare all'epilogo fino a quando non avranno visto davvero tutto. Per ciascuno di loro, la durata di Elden Ring sarà diversa.

Per chi vuole giocare la storia senza deviazioni

Chi tenterà di giocare unicamente il percorso della storia di Elden Ring, senza deviazioni di alcun tipo, potrebbe terminare il gioco in un tempo compreso tra le 35 e le 50 ore. Molto dipenderà anche dalla vostra abilità con la build che avete scelto e dal vostro approccio al combattimento: delle sfide vi daranno molto filo da torcere se andrete di fretta, ma potreste essere tra coloro che riescono a schivare tutti i i colpi e contemporaneamente ad andare sempre a segno.

Per chi gioca senza fretta e vuole livellare

Il modo per noi migliore di vivere un mondo come quello di Elden Ring è esplorare, accumulare livelli e quindi migliorarsi in modo naturale. Trovando un ostacolo è possibile andare da tutt'altra parte per scoprire qualcosa di nuovo e magari tornare dal nemico-sbarramento molto più forti: il flow del gioco favorisce questo tipo di approccio e in questo modo Elden Ring può durare tra le 70 e le 90 ore in assoluta scioltezza, senza che sentiate minimamente la stanca.

Per i completisti

Chi vuole cercare di vedere tutto, di fare tutto, di sapere tutto, si tratterà facilmente in Elden Ring anche per più di 120 ore. A proposito di longevità e di videogioco di dimensioni epocali.

