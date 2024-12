Quanto conosci Tomb Raider? Mettiti alla prova con il quiz!

Se siete su un sito di videogiochi, è perché vi piace giocare – e su questo non ci sono dubbi. Così, abbiamo pensato di provare a mettere alla prova le vostre conoscenze relative al mondo dei videogiochi, chiedendovi proprio di giocare e sfidare gli altri nostri lettori con i quiz curati dalla redazione di SpazioGames.

Quanto conoscete davvero le vostre saghe videoludiche più amate? Ricordate anche le curiosità e le caratteristiche che le hanno rese uniche? Se siete convinti di sì, potete provare a mettere alla prova la vostra memoria con i nostri quiz.

La saga di Tomb Raider è senza dubbio una che ha bisogno di poche presentazioni – ancor meno, nei giorni che celebrano i trent'anni di PlayStation, della cui prima console la tenace archeologa divenne una vera e propria icona. Ma ricordate davvero tutti i dettagli delle sue avventure e di come sono nate?

Se volete provare a mettervi alla prova, potete affrontare il nostro quiz: ricordate che avete solo venti secondi per rispondere a ogni domanda, quindi non provate a barare! Come sempre, le domande spaziano tra diversi livelli di difficoltà, per cercare di dare filo da torcere anche ai veterani.

Vai al quiz su Tomb Raider

Al termine dei 25 quesiti, otterrete un divertente titolo: sarete dei degni Tomb Raider, o più dei pivelli alle prime armi come Lara nel reboot del 2013?

In futuro, arriveranno ulteriori quiz su diverse saghe videoludiche, per cui vi raccomandiamo di tenervi pronti ad accogliere le prossime sfide. Potete trovare tutti i quiz nell'apposita sezione dedicata.

Per il momento, vi auguriamo buon divertimento con questo nuovo quiz!

