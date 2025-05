Quanto conosci Kingdom Hearts? Mettiti alla prova!

Dopo anni di silenzio, la saga di Kingdom Hearts è tornata finalmente a far parare di sé con un minuscolo assaggio da Kingdom Hearts 4, sul quale i lavori procedono.

Così, in vista del ritorno nei mondi fantasy che uniscono l'immaginario di Square Enix e quelli di Disney, abbiamo deciso di realizzare un nuovo quiz dedicato proprio alla celebre saga di Sora e compagni.

Come sempre, vi ritroverete davanti a domande a risposta multipla che metteranno alla prova sia le vostre conoscenze della lore, sia quelle della storia (e degli autori) del franchise: ricordate le date d'uscita, i protagonisti, i mondi e gli adattamenti dell'universo di Kingdom Hearts? Sicuri?

Quanto ne sai su Kingdom Hearts? Metti alla prova le tue conoscenze!

Il quiz si compone di 20 domande – e non provate a barare! Per ciascuna, infatti, avete a disposizione 20 secondi di tempo per selezionare una risposta, quindi non c'è tempo per provare a scovarla su un motore di ricerca.

Al termine dei quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete solo un heartless dimenticabile, o siete degni di essere i custodi del keyblade?

Se apprezzate i nostri quiz, ne approfittiamo per ricordarvi che ne trovate tantissimi nel nostro hub dedicato: scegliete il prossimo da affrontare, compreso quello a tema Final Fantasy, e divertitevi!

