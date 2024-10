PS5 30° Anniversary: PREORDER APERTI su Gamestop! Affrettatevi!

Oggi, 17 ottobre, i preorder per la PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition sono ufficialmente aperti su GameStop, ma solo per gli abbonati al servizio GS Pro Club. Se non siete ancora membri, è il momento perfetto per iscrivervi e garantirvi l'accesso anticipato a questa esclusiva console. A partire dalle 15:00, infatti, i membri del GS Pro Club possono già preordinare la propria PS5 30° Anniversario, mentre per tutti gli altri gli acquisti saranno disponibili solo dalle 16:30.

Prenota su Gamestop

PS5 30° Anniversary, chi dovrebbe prenotarla?

Questa edizione limitata è un omaggio ai trent'anni di successi di PlayStation e si distingue per il suo design retrò che richiama i colori iconici della prima PlayStation 1, lanciata nel 1994. La combinazione di nostalgia e innovazione rende questa console un must-have per i fan di lunga data e per chi desidera un pezzo da collezione unico. Dotata di un SSD da 1TB e accessori esclusivi come il controller DualSense personalizzato, questa console è ideale per chi ama il gaming digitale e non necessita di un lettore Blu-Ray.

La disponibilità sarà limitata, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa occasione unica di mettere le mani su un pezzo di storia videoludica. La PS5 30° Anniversary non è solo un oggetto da collezione, ma offre anche un'esperienza di gioco di altissimo livello, con supporto fino a 120fps, Ray Tracing e audio 3D Tempest, che garantiscono un'immersione senza pari.

Non aspettate oltre: il tempo stringe e le unità disponibili sono destinate a esaurirsi rapidamente. Preordinate subito la vostra PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition su GameStop e assicuratevi di entrare nella storia del gaming!

