Princess Peach Showtime!: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

L'ultima pellicola dedicata a Super Mario ha rinnovato completamente l'immagine della principessa Peach, evolvendola da classica figura da salvare a vera e propria eroina d'azione. Questo cambiamento trova la sua massima espressione in Princess Peach: Showtime!, il nuovissimo gioco per Nintendo Switch previsto per il 22 marzo, che vede Peach protagonista assoluta di un'avventura ricca di azione. Se siete ansiosi di tuffarvi in queste nuove vicende, siete capitati nel posto giusto: qui troverete una guida ai migliori negozi dove preordinare il gioco al prezzo più vantaggioso.

Princess Peach: Showtime! - chi dovrebbe acquistarlo?

Princess Peach: Showtime! mette al centro dell'attenzione Peach, che abbandona il ruolo di damigella per assumere quello di eroina versatile e dinamica, capace di maneggiare la spada, di cucinare dolci, di praticare kung-fu e molto altro. Queste abilità diverse non solo definiscono il personaggio in modi inediti ma arricchiscono anche il gameplay con una varietà di meccaniche di gioco. Il gioco si rivolge quindi a un pubblico ampio, che include sia i fan di lunga data della serie di Mario sia chi è attratto da storie in cui i personaggi femminili giocano ruoli forti e centrali.

Particolarmente raccomandato per gli utenti di Nintendo Switch, che sia il modello classico, OLED o Lite, Princess Peach: Showtime promette di regalare ore di divertimento con un gameplay ricco e diversificato. Se Peach ha sempre avuto un posto nel vostro cuore o se desiderate scoprire di più su di lei, questo gioco vi porterà in un viaggio avventuroso pieno di sfide ed esplorazioni.

Princess Peach: Showtime! - dove preordinarlo al miglior prezzo

Per quanto riguarda il preordine, Amazon si posiziona come la scelta top, offrendo il gioco a 59,99€ ma con vantaggi esclusivi per i clienti Prime, come la garanzia di ricevere il gioco in data di lancio, il 22 marzo, e la sicurezza di approfittare del prezzo più basso garantito fino al momento della spedizione. Se non siete ancora abbonati a Prime, considerate di iscrivervi per usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni e di tutti i benefici ad esso associati.

Per chi preferisce altre opzioni, ecco dove è possibile trovare il gioco: