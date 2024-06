Portati a casa Xbox Series S a soli 259€! VERO AFFARE!

Se siete alla ricerca di una console di nuova generazione ad un prezzo imbattibile, vi invitiamo a considerare la Xbox Series S, attualmente in offerta su Amazon a soli 259€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino di 299,99€. Un’occasione perfetta per portare a casa una delle console più innovative del momento ad un costo ridotto!

Xbox Series S, chi dovrebbe acquistarla?

Xbox Series S è una console che offre prestazioni di alto livello in un design compatto e moderno. Equipaggiata con un potente processore custom AMD Zen 2 e una scheda grafica RDNA 2, questa console è in grado di garantire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Grazie ai 10 GB di RAM e all'SSD NVMe da 512 GB, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo, permettendovi di immergervi rapidamente nei vostri giochi preferiti.

Una delle caratteristiche distintive della Xbox Series S è la sua capacità di supportare il gaming fino a 1440p a 120 fps, offrendo una qualità visiva eccezionale e un gameplay incredibilmente reattivo. La tecnologia DirectX Raytracing consente di vivere un'esperienza visiva ancora più immersiva, con ombre realistiche e riflessi straordinari. Inoltre, il supporto per il Variable Rate Shading (VRS) e il Variable Refresh Rate (VRR) garantiscono un'esperienza di gioco sempre fluida, senza interruzioni o cali di frame rate.

Un altro grande vantaggio della Xbox Series S è la sua perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft. Potrete sfruttare il cloud gaming tramite Xbox Cloud Gaming (Beta), che vi permette di giocare ai vostri titoli preferiti su una varietà di dispositivi, inclusi smartphone e tablet, senza bisogno di scaricare i giochi. Inoltre, grazie alla Smart Delivery, acquistando un gioco compatibile, avrete automaticamente accesso alla migliore versione disponibile per la vostra console. Essendo completamente digitale, potrete solo acquistare i titoli su Microsoft Store e sfruttare l'incredibile catalogo di Xbox Game Pass.

Se cercate una console next-gen che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, la Xbox Series S è sicuramente la scelta ideale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di acquistarla a soli 259€ su Amazon, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato. Un'opportunità unica per godere delle ultime innovazioni tecnologiche nel mondo del gaming ad un prezzo accessibile.

