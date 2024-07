Porta il cinema a casa tua: questa smart TV LG OLED da 65" è in vendita a MENO di META' PREZZO! -54%

Se siete alla ricerca di una smart TV di qualità per godervi film, sport e videogiochi come mai prima d'ora, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta Amazon sulla smart TV LG OLED65B36LA. Grazie ad uno sconto del 54%, questa magnifica televisione da 65 pollici è ora disponibile a soli 1.250,46€, rispetto al prezzo consigliato di 2.699€. Approfittate subito di questa occasione unica per arricchire la vostra esperienza di intrattenimento domestico con una delle migliori TV gaming presenti sul mercato.

LG OLED65B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG OLED65B36LA si distingue per i suoi pixel auto-illuminanti, una tecnologia che garantisce colori perfetti, nero assoluto e un contrasto infinito. Sia che si tratti di un film avvincente, di una partita sportiva emozionante o di una sessione di gioco intensa, potrete apprezzare ogni dettaglio con una nitidezza e una vividezza straordinarie.

A rendere ancora più straordinaria la qualità delle immagini è il processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale, che ottimizza automaticamente le immagini e l'audio in base al contenuto visualizzato. Questo chip analizza e regola in tempo reale ogni fotogramma, offrendo una resa visiva impeccabile e un'esperienza audio coinvolgente. La combinazione di queste tecnologie avanzate garantisce che il vostro intrattenimento sia sempre al massimo livello, indipendentemente dal tipo di contenuto.

Per gli appassionati di videogiochi, la LG OLED65B36LA rappresenta la scelta ideale. Con un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e due porte HDMI 2.1, questo televisore supporta il gioco in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. Questa configurazione garantisce un'esperienza di gioco di alto livello, con una fluidità e una qualità visiva che vi permetteranno di immergervi completamente nei vostri giochi preferiti.

Non perdete questa incredibile occasione per portare a casa la LG OLED65B36LA a un prezzo eccezionale. Grazie a uno sconto del 54%, potete avere uno dei migliori televisori sul mercato per soli 1.250,46€. Approfittate subito di questa offerta!

Vedi offerta su Amazon