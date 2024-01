Philips HomeRun Serie 7000, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 16%

Scoprite il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Serie 7000 Robot, una vera rivoluzione nel mondo della pulizia domestica. Si tratta di un dispositivo pensato principalmente per chi desidera automatizzare le pulizie di casa, sia per quanto riguarda la rimozione della polvere, dei peli degli animali domestici e dello sporco, sia per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti. Con una potenza di aspirazione di 5000 Pa, questo robot si muove per la casa senza impedimenti, superando piccoli ostacoli e lasciando i pavimenti puliti in modo impeccabile. Grazie alla sua tecnologia di mappatura e alla connettività WiFi, il dispositivo è progettato per pulire a fondo ogni angolo della casa evitando le zone proibite. Originariamente proposto a 892,00€, il robot aspivapolvere e lavapavimenti di Philips è attualmente in offerta al prezzo speciale di 749,99€. Approfittate dello sconto del 16% per portarvi a casa un elettrodomestico in grado di automatizzare le pulizie di casa!

Philips HomeRun Serie 7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Philips HomeRun Serie 7000 è lo strumento ideale per chi desidera togliersi il pensiero delle pulizie domestiche. La sua potenza di 5000 Pa vi assicura una pulizia impeccabile, anche per quanto riguarda i peli degli animali domestici. Progettato per pulire a fondo ogni tipo di superficie, il robot Philips è la scelta ideale anche per chi ha tanti tappeti.

Adatto alle famiglie numerose o chi semplicemente non ha tempo da dedicare alle pulizie, il dispositivo offre una serie di sensori avanzati che gli consentono di muoversi autonomamente aggirando anche i più piccoli ostacoli. La tecnologia LiDAR scansiona l'ambiente circostante ed esegue una pulizia metodica di ogni angolo della casa. Inoltre, con una batteria che dura fino a 180 minuti, il robot è in grado di pulire tutte le stanze senza interruzioni.

Philips HomeRun Serie 7000 rappresenta la soluzione ideale per mantenere la casa impeccabile senza fatica. Con la sua elevata potenza di aspirazione e la capacità di superare i piccoli ostacoli, vi assicura una pulizia profonda e costante di tappeti e pavimenti. Oggi, grazie allo sconto del 16% proposto da Amazon, potete acquistarlo a soli 749,99€!

