DOPPIO SCONTO sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000!

State cercando una friggitrice ad aria che vi permetta di preparare piatti deliziosi riducendo notevolmente l'uso di grassi e olio, senza compromettere il sapore? Philips Airfryer Serie 5000 potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Tra i migliori modelli sul mercato, questa friggitrice vi sorprenderà con le sue 13 funzioni di cottura e una capienza generosa di 4,1 litri. Attualmente, è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di soli 103,06€ invece di 149,99€, grazie a un doppio sconto offerto da Amazon! Infatti, oltre allo sconto del 12% sul prezzo di listino, potrete beneficiare di un coupon dal valore di 30€ che riduce ulteriormente il prezzo!

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 è la scelta ideale per chi desidera adottare uno stile di vita più salutare senza compromettere il piacere del cibo. Grazie alla sua innovativa tecnologia Rapid Air, che consente di cucinare con fino al 90% in meno di grassi, questa friggitrice ad aria è particolarmente adatta alle famiglie che desiderano gustare pasti deliziosi ma leggeri. Con una capienza di 4,1 litri (circa 0,8 kg), è perfetta per preparare una vasta gamma di piatti, dalle classiche patatine fritte alle verdure grigliate, garantendo che ogni boccone sia croccante all'esterno e tenero all'interno.

Con ben 13 funzioni di cottura diverse, dalla friggitura all'arrosto, e la possibilità di connettersi al WiFi per accedere a una vasta gamma di ricette tramite l'app NutriU, la Philips Airfryer Serie 5000 è l'acquisto ideale per gli appassionati di cucina che cercano praticità e varietà. Inoltre, la manutenzione è resa semplice grazie ai componenti facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Si tratta quindi di un modello estremamente avanzato e caratterizzato da una qualità eccezionale, rendendolo un affare davvero imperdibile, specialmente al prezzo attuale di soli 103,06€!

Nota: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

