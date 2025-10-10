La WWE torna a viaggiare in giro per il mondo: la prossima tappa sarà Perth, Australia, per l'edizione 2025 di Crown Jewel. Ecco l'elenco dei match in programma sabato 11 ottobre.

WWE Crown Jewel Championship: Cody Rhodes vs Seth Rollins

Da un lato il WWE Champion, dall'altro il World Heavyweight Champion: i due volti principali della compagnia si sfideranno con in palio il Crown Jewel Championship.

Fino a oggi Cody Rhodes ha sempre avuto la meglio su Seth Rollins: lo stesso destino si ripeterà anche in Australia?

WWE Women's Crown Jewel Championship: Tiffany Stratton vs Stephanie Vaquer

Anche per la divisione femminile ci sarà in palio il Crown Jewel Championship: a contenderselo ci penseranno Tiffany Stratton, campionessa di SmackDown, e Stephanie Vaquer, neo campionessa di Raw.

Continuerà a essere "Tiffy Time" o sarà giunto il momento della Primera?

Tag Team Match: Rhea Ripley & Iyo Sky vs Asuka & Kairi Sane

Da ex rivali ad alleate: Rhea Ripley e Iyo Sky si troveranno a fare coppia per affrontare un nemico comune. Sul loro cammino si sono infatti imposte le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane, che le hanno più volta umiliate nelle scorse settimane.

John Cena vs AJ Styles

Due dei più grandi di sempre uno contro l'altro, ONE LAST TIME. John Cena e AJ Styles si sono affrontati per ben 4 volte nel corso della loro carriera in WWE e quella in Australia sarà la sfida finale.

Riuscirà il 17 volte campione del mondo a riprendersi dalla batosta subita contro Brock Lesnar a Wrestlepalooza o AJ Styles gli infliggerà una nuova sconfitta nel suo tour di ritiro che sta giungendo al termine?

Australian Street Fight: Bronson Reed vs Roman Reigns

La resa dei conti tra i due avverrà in uno street fight: match senza regole, niente squalifiche, qualsiasi oggetto contundente sarà legale. Riuscirà Bronson Reed, che per l'occasione giocherà in casa, a sconfiggere il Tribal Chief, o si ripeterà lo stesso verdetto di Clash in Paris?

Dove vedere Crown Jewel in streaming

Il PLE della WWE sarà visibile in diretta sabato 11 ottobre alle 14 (ora italiana) sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE