Pandemic a SOLI 32€: correte per salvare l'umanità!

In cerca di un gioco emozionante ad alta tensione? Amazon propone un'offerta su Pandemic, il gioco da tavolo collaborativo che vi farà vivere un'avventura contro il tempo per salvare l'umanità. Ideale per 2-4 giocatori e raccomandato dai 10 anni in su, "Pandemic" vi pone al comando di una squadra antibatteriologica per fermare la diffusione di quattro malattie mortali. Vivete una corsa adrenalinica cercando di trovare le cure necessarie mentre il destino dell'umanità è in grave pericolo. Attualmente disponibile a soli 31,99€ anziché 44,99€, approfittate di uno sconto del 29%. Un'occasione imperdibile per aggiungere un titolo avvincente alla vostra collezione di giochi da tavolo.

Pandemic, chi dovrebbe acquistarlo?

Pandemic è l'acquisto ideale per gli amanti dei giochi da tavolo che cercano un'esperienza coinvolgente e collaborativa. Con una fascia d'età consigliata dai 10 anni in su, risulta essere una scelta perfetta sia per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo di qualità insieme, sia per gruppi di amici alla ricerca di sfide intellettuali e strategiche. Pandemic mette i giocatori di fronte a un compito impegnativo ma estremamente gratificante: salvare l'umanità da quattro malattie letali che minacciano il mondo. È un gioco che stimola la cooperazione e la pianificazione strategica, ideale quindi per le persone che amano elaborare tattiche e lavorare in squadra verso un obiettivo comune.

Ideato per 2-4 giocatori e raccomandato dai 10 anni in su, vi trasferirà in una realtà parallela dove dovrete agire come una squadra antibatteriologica. Viaggerete in tutto il mondo cercando di controllare e curare le infezioni prima che si diffondano fuori controllo. Ogni partita ha una durata media di 45 minuti durante i quali sarete chiamati ad usare le vostre capacità strategiche e di collaborazione. Inoltre, con la possibilità di regolare il livello di difficoltà, Pandemic garantisce che ogni partita sia bilanciata e appassionante, mantenendo il gioco fresco e stimolante ad ogni nuova sessione.

Oggi Pandemic è offerto a 31,99€, rispetto al prezzo originale di 44,99€. Non solo offre divertimento e sfide intense, ma incoraggia anche l'importanza della collaborazione e del pensiero critico. È l'acquisto perfetto per le persone che desiderano vivere momenti con amici e famiglia, unendosi nell'eroico tentativo di salvare il mondo.

