DOPPIO SCONTO! Friggitrice ad aria a doppio cestello A SOLI 95€!

State cercando una friggitrice ad aria che vi permetta di cucinare i vostri cibi preferiti con pochissimo olio, mantenendo comunque il gusto, e che sia estremamente capiente? Allora il modello di Innsky è quello che fa per voi, dotato di un doppio cestello da 4 litri ciascuno, per una capienza totale di 8 litri, che vi consentirà di preparare pasti abbondanti. Con 8 programmi preimpostati, la preparazione dei pasti diventa un gioco da ragazzi e potrete preparare più pietanze contemporaneamente. Inoltre, è facile da pulire poiché lavabile comodamente in lavastoviglie. Originariamente venduta a 149,99€, ora è in offerta a soli 95,00€ grazie alla possibilità di attivare un coupon sconto che vi garantirà uno sconto extra di 35€!

Friggitrice ad aria Innsky, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Innsky è la scelta ideale per chi cerca una soluzione versatile ed efficiente per la preparazione dei pasti. È ideale sia per le coppie che desiderano gustare piatti sani e gustosi ogni giorno, sia per chi ama intrattenere amici e familiari durante le cene di famiglia. Grazie ai suoi due cestelli da 4 litri ciascuno, questa friggitrice ad aria può facilmente soddisfare le esigenze culinarie di gruppi che vanno da 2 a 8 persone, consentendo anche la preparazione di due diversi tipi di cibo contemporaneamente. Con 8 programmi preimpostati e funzioni di personalizzazione come il promemoria di agitazione e la possibilità di impostare tempo e temperatura, offre un controllo totale sulla preparazione, garantendo risultati ottimali con poco sforzo.

Inoltre, la tecnologia di sincronizzazione finale garantisce che i vari alimenti siano pronti contemporaneamente, semplificando la preparazione di pasti completi che richiedono diversi tempi di cottura. Questa friggitrice ad aria vi aiuterà a risparmiare tempo, grazie anche ai suoi cestelli facilmente lavabili in lavastoviglie e all'inclusione di un libro di ricette gratuito.

Insomma, questa friggitrice ad aria rappresenta un investimento intelligente per chiunque desideri avventurarsi nel mondo della cucina salutare. Con la capacità di preparare due cibi diversi contemporaneamente e la facilità di pulizia, renderà ogni pasto un'esperienza gustosa e senza stress. La raccomandiamo vivamente, soprattutto a questo prezzo!

Nota: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon