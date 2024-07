OFFERTA TOP! Monitor gaming Samsung Odyssey G5 a SOLI 199€!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, troviamo diverse promozioni molto allettanti sui monitor da gaming, come per esempio Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, oggi disponibile a soli 199€! Questo monitor curvo da 27 pollici offre una risoluzione WQHD 2K (2560x1440) con HDR10 e un pannello VA che garantisce colori e contrasti senza pari. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms (MPRT), oltre al supporto AMD FreeSync, le vostre sessioni di gioco saranno fluide e prive di tearing o sfarfallio. La curvatura 1000R assicura un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Grazie alla modalità Eye Saver e alla tecnologia senza sfarfallio, potrete giocare più a lungo senza affaticare la vista. Questa offerta Prime Day per il monitor top di gamma rappresenta un'opportunità incredibilmente vantaggiosa per gli appassionati che cercano una qualità visiva superiore per godere al massimo dei videogiochi moderni.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 è il compagno ideale per gli appassionati che vogliono portare la loro esperienza di gioco a nuovi livelli di coinvolgimento e prestazione. Con la sua risoluzione QHD (2560x1440), questo monitor offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate. La curvatura 1000R amplifica l'immersione, riempiendo la visione periferica come mai prima d'ora e facendovi sentire parte dell'azione.

Grazie a un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), questo monitor assicura una fluidità d'azione eccezionale, riducendo al minimo il ritardo di risposta per movimenti super fluidi. È l'opzione ideale per i videogiocatori esigenti che amano titoli frenetici dove precisione e reattività sono cruciali. Inoltre, le tecnologie Eye Saver e Flicker Free sono pensate per ridurre l'affaticamento visivo, permettendovi di giocare per ore senza alcun fastidio.

Oggi disponibile a soli 199€, il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con performance di alto livello e funzionalità pensate per il benessere visivo, è una scelta consigliata per ogni gamer che desidera migliorare il proprio setup.

