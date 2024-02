Prezzo TOP su questo NAS Terramaster! (-20%)

Per chi fa uso intensivo di dati su cloud e cerca un'efficace soluzione NAS per sistemare le proprie informazioni, abbiamo scoperto un'offerta da non lasciarsi sfuggire. Il modello proposto da Terra Master, che vanta un processore quad-core, è ora in vendita su Amazon a un prezzo conveniente. È una scelta ottimale sia per l'uso domestico che per piccoli uffici, e acquistandolo adesso potrete approfittare di un ribasso del 20%, con un costo ridotto a soli 183,98€ da 229,99€.

Terra Master F4-210 4-bay, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Terra Master F4-210 4-bay si presenta come la soluzione perfetta per chi opera da casa o gestisce un piccolo ufficio e desidera un sistema di archiviazione cloud personale efficiente a un prezzo accessibile. A soli 183,98€, questo dispositivo risponde alle esigenze di chi vuole tenere in ordine e facilmente raggiungibili i propri file multimediali come film, musica e immagini.

Offrendo compatibilità con i server multimediali Emby e Plex, il Terra Master assicura la possibilità di effettuare streaming on-demand su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smart TV, dispositivi mobili e console di gioco. Questo NAS è ideale anche per coloro che ricercano una solida opzione per il backup di più dispositivi e la sincronizzazione cloud, grazie a una velocità di lettura e scrittura che eccede i 114 MB/s.

Con le sue funzionalità avanzate, come un sistema di raffreddamento ultra-silenzioso che permette di mantenerlo acceso h24 senza rumori molesti, è adatto a chi ha bisogno di una soluzione completa per lo storage dei dati che offra un ottimo equilibrio tra costo e prestazioni. Coloro che cercano un dispositivo NAS versatile e conveniente troveranno in questo modello di Terra Master il compagno ideale per soddisfare le proprie necessità di archiviazione.

Vedi offerta su Amazon