Dopo un lancio caratterizzato da gravi problemi di ottimizzazione, MindsEye si prepara a ricevere la sua prima patch ufficiale.

IO Interactive ha confermato che l’aggiornamento del gioco dal papà della serie di GTA (il 5 lo trovate su Amazon) arriverà entro la fine della settimana e andrà a correggere diversi problemi tecnici, migliorando al tempo stesso l’esperienza complessiva su PC.

Tra i principali interventi previsti nel primo hotfix:

Ottimizzazioni a livello di CPU e GPU, con un generale miglioramento delle prestazioni.

Migliore gestione della memoria, utile soprattutto per sistemi con hardware meno recente.

Riduzione della difficoltà per il mini-gioco di rianimazione cardiopolmonare (CPR).

Nuova opzione per abilitare/disabilitare la profondità di campo (DoF), una richiesta avanzata a gran voce dalla community sin dal lancio.

Correzione dei comandi mancanti nei mini-giochi MineHunter e Run Dungeon.

Avvisi specifici per hardware non ottimale, tra cui la mancanza della Hardware Accelerated GPU Scheduling o CPU soggette a crash.

Attualmente, il titolo gira con un minimo di 53 FPS a 4K con DLSS in modalità Qualità su una NVIDIA RTX 5090, ma ci si aspetta un guadagno tra i 5 e i 10 frame con questo aggiornamento.

Trattandosi di un gioco basato su Unreal Engine 5 e con Lumen attivo, risultati simili lo porterebbero in linea con altri titoli tripla A recenti.

Un ulteriore passo avanti sarà rappresentato dal futuro aggiornamento all’Unreal Engine 5.6, che promette di migliorare lo streaming degli asset e ridurre sensibilmente gli stuttering da caricamento.

Insomma, nonostante un debutto zoppicante, MindsEye mostra segnali incoraggianti.

I problemi tecnici sono reali, ma la volontà degli sviluppatori di affrontarli con aggiornamenti rapidi è un segnale positivo. In un panorama in cui titoli come The Day Before hanno minato la fiducia degli utenti, è giusto concedere a IO Interactive il beneficio del dubbio.

Se il supporto continuerà con costanza, MindsEye potrebbe rivelarsi un progetto molto più solido di quanto inizialmente percepito. In caso contrario, peggio per loro.