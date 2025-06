Dopo il reveal alla Summer Game Fest 2025 di Resident Evil Requiem, i giocatori hanno cominciato a chiedersi subito come avremmo potuto giocare nei panni di Grace Ashcroft, se in prima o in terza persona.

Vista la natura della saga, fino a Resident Evil Village incluso, il dubbio è più che lecito e finalmente è stato sciolto.

Con un recente post, infatti, PlayStation ha spiegato definitivamente che Resident Evil Requiem sarà giocabile in prima persona... ma anche in terza persona.

«Affronta gli orrori imminenti di Resident Evil Requiem in prima o terza persona», dice PlayStation in maniera molto chiara nel suo ultimo post su X.

Nel quale ci rimanda a un approfondimento del PlayStation Blog, che racconta la demo a porte chiuse mostrata da Capcom durante la Summer Game Fest 2025:

«La prima innovazione di RE9 arriva direttamente dal menu delle opzioni: i giocatori possono scegliere se vestire i panni di Grace Ashford in prima o terza persona con un semplice comando.»

Sembra quindi che Capcom abbia deciso di dare piena libertà ai giocatori, ma sarà interessante capire come il gameplay potrà supportare questi due tipi di visuali molto diverse tra loro di cui si era già parlato con indiscrezioni.

La demo raccontata dall'esponente PlayStation ci spiega anche una sequenza di gioco, per capire cosa potrà aspettarci all'interno di Resident Evil Requiem.

La protagonista si risveglia legata a un letto d'ospedale capovolto, in una località sconosciuta, con il sangue che le viene estratto tramite una flebo. Nonostante la paura per l'ambiente circostante, l'intraprendente agente dell'FBI riesce a liberarsi e inizia a esplorare i corridoi bui di quella che si rivela essere una struttura di cura cronica. Un'apertura promettente agli orrori che attendono i giocatori in questo nuovo, inquietante capitolo della saga.

A proposito della protagonista del gioco, sapete chi è? Ve lo abbiamo spiegato in questa notizia.