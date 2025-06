Street Fighter 6 è stato un successo ed è noto, ma i numeri che ha diffuso Capcom recentemente lo portano rapidamente sulla strada del capitolo più venduto della serie.

Come riporta Eurogamer, l'ultimo capitolo della saga di picchiaduro ha appena superato la soglia dei cinque milioni di copie vendute, consolidando una traiettoria di crescita che lo pone in diretta competizione con i titoli storici della saga per il primato delle vendite.

L'annuncio è stato accompagnato da un artwork celebrativa sui canali social dell'azienda giapponese, che ha voluto ringraziare la community globale in occasione del secondo anniversario del gioco.

«Street Fighter 6 ha ora venduto oltre cinque milioni di copie! Che modo fantastico per celebrare il nostro secondo anniversario! Grazie a tutti i nostri fan in tutto il mondo e a tutti i potenziali fan del futuro!», recita il messaggio ufficiale pubblicato dalla compagnia.

La corsa verso la vetta della classifica interna di Capcom vede attualmente il discusso Street Fighter 5 mantenere saldamente il comando con 7,8 milioni di unità vendute dal suo debutto nel febbraio 2016. Tuttavia, il ritmo di vendite del sesto capitolo suggerisce uno scenario di sorpasso nei prossimi anni, considerando che il predecessore ha impiegato quasi nove anni per raggiungere la sua attuale posizione commerciale.

Per altro, Street Fighter 5 ha avuto un lancio travagliato al punto che si pensava che potesse essere un fallimento totale, tra problemi su PC, netcode instabile e contenuti scarsissimi. Tuttavia Capcom riuscì a mantenere un supporto costante e dare linfa vitale al progetto.

Il sesto capitolo, al contrario, ha avuto un lancio solidissimo senza alcun problema strutturale ed ha ricevuto un gradimento globale praticamente univoco e altissimo. Ora è disponibile anche su Nintendo Switch 2 e, nonostante i problemi, ha la strada spianata per poter superare davvero il capitolo precedente.

Capcom dovrà mantenere un'attenzione altissima su Street Fighter 6, ma i contenuti in arrivo ci dimostrano che il focus è ancora presente.