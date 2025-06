Come ogni anno – e negli ultimi tempi anche più di frequente – Steam delizia i videogiocatori di tutto il mondo con migliaia di demo di titoli in uscita nel prossimo futuro, così da farsi un’idea sulla qualità del gioco e inserirlo (o meno) nella propria lista dei desideri.

Non nascondo che adoro lo Steam Next Fest, perché trovo molto divertente spulciare lo store e provare qualunque cosa, anche nei generi a cui sono meno avvezzo, e godere di qualcosa di nuovo anche solo per qualche manciata di ore.

Da quando a casa mia è arrivata una Steam Deck, questi brevi squarci sul futuro videoludico hanno raggiunto una dimensione tutta nuova e divertente.

Per questo, eccomi qua a mostrarvi gli otto titoli che mi hanno più colpito fra quelli che ho provato, sottolineando come ognuno di loro giri piuttosto bene sull’handheld di Valve. Per la pagina completa dell'iniziativa, visitate Steam a questo link.

Big Hops

Genere : platform

: platform Sviluppatore: Luckshot Games

Luckshot Games Publisher : Luckshot Games

: Luckshot Games Uscita: TBA

TBA Funziona su Steam Deck: √

√ Vedi la demo

Fra i miei generi preferiti c’è quello dei platform. Così, affamato di un nuovo Mario in 3D, quando ho visto il trailer di Big Hops durante il Wholesome Direct degli scorsi giorni mi si sono illuminati gli occhi… che sono poi diventati supernove scoprendo non solo che avrei potuto provare una demo del gioco durante lo Steam Next Fest, ma anche che il titolo girava bene su Steam Deck, unica piattaforma che avevo a disposizione al momento dell’annuncio.

Il gioco è, senza troppi giri di parole, molto divertente. Non aggiunge nulla di nuovo alla formula dei platform tridimensionali, ma tutto quello che fa lo fa in modo egregio: il protagonista è simpaticissimo e le sue abilità “ranesche”, unite alla verticalità del level design, rendono il gameplay piuttosto vario e interessante.

Fra l’oscillare con la lingua a mo’ di liana, l’uso di oggetti per attivare interruttori, trovare segreti e collezionabili, scalare pareti ed eseguire salti caricati, Big Hops sembra offrire davvero parecchie ore di divertimento per tutti gli amanti del genere. Non vedo l’ora.

Mina the Hollower

Genere: action RPG

action RPG Sviluppatore: Yatch Club Games

Yatch Club Games Publisher: Yatch Club Games

Yatch Club Games Uscita: 31 Ottobre 2025

31 Ottobre 2025 Funziona su Steam Deck: √

√ Vedi la demo

Sono un grande amante dei titoli di Yacht Club Games: Shovel Knight mi conquistò il cuore, Cyber Shadow mi piacque parecchio. Così, non vedevo l’ora di dare un’occhiata al loro prossimo lavoro.

Mina the Hollower continua a seguire la stessa identica filosofia delle loro produzioni precedenti: una direzione artistica retrò con un gameplay che fonde tradizione e regole moderne di game design.

Se con i titoli precedenti – al netto delle sperimentazioni con i vari spin-off di Shovel Knight – lo studio si è concentrato su mondi a scorrimento orizzontale, con Mina the Hollower ci troviamo davanti a una classica visuale dall’alto con un gameplay che richiama fortemente l’azione dei primi Zelda, unita a elementi tipici di tanti altri giochi del passato (armi speciali, candelabri da rompere, ecc.).

Mina può contare su un arsenale di armi principali e secondarie, oltre all’abilità di scavare sottoterra, utile sia per esplorare zone nascoste che per effettuare salti più ampi o recuperare collezionabili.

È presente anche un piccolo sistema di level-up per potenziare vita, difesa, attacco o mana. La storia, infine, sembra essere davvero interessante da seguire: per fortuna il 31 ottobre non è troppo lontano, dai.

Ratatan

Genere: rhythm

rhythm Sviluppatore: Ratata Arts

Ratata Arts Publisher: Game Source Entertainment

Game Source Entertainment Uscita: TBA 2025

TBA 2025 Funziona su Steam Deck: √

√ Vedi la demo

Lo dico senza vergogna: comprai una PSP dopo aver provato Patapon perché mi ero completamente innamorato di quel gioco. La musica, i suoni, il gameplay che fondeva ritmo e strategia: trovavo tutto incredibile.

Potete dunque immaginare la mia gioia quando ho visto per la prima volta Ratatan, seguito spirituale della serie (che pare stia tornando anche con una rimasterizzazione). Ratatan ripropone esattamente quel genere con tutti gli aspetti che hanno reso Patapon un titolo unico e apprezzatissimo. A quanto già visto, aggiunge anche un elemento roguelite: ogni run è infatti procedurale, sia per quanto riguarda le “stanze” da affrontare che nemici e boss.

Attorno al gameplay ritmico troviamo un hub in cui spendere le risorse accumulate per sbloccare nuove armi, abilità, potenziare il party e assegnare leader con passive uniche.

Ratatan, almeno da quanto visto in questa demo, sembrerebbe essere un titolo meraviglioso che non vedo l’ora di giocare nella sua versione definitiva.

Dead as Disco

Genere: Azione

Azione Sviluppatore: Brain Jar Games, Inc.

Brain Jar Games, Inc. Publisher: Brain Jar Games, Inc.

Brain Jar Games, Inc. Uscita: TBA

TBA Funziona su Steam Deck: √

Vedi la demo

Di Dead as Disco c’è poco da dire perché il suo trailer parla da solo: calci e pugni in arene fuori di testa con una colonna sonora incredibile a ritmare i nostri colpi.

Non è propriamente un gioco ritmico, ma la musica aiuta parecchio nel concatenare combo, schivate e attacchi. Avremo a disposizione tasti per schivare, parare (e contrattaccare), attaccare, lanciare finisher e sferrare colpi speciali caricati consumando una barra d’energia.

Il gameplay è fortemente arcade, frenetico e divertente, con una buona varietà di nemici e situazioni: per esempio, una delle arene della demo è ambientata sui binari della metro, dove ogni tanto passano treni da evitare.

Il tutto è accompagnato da una soundtrack spettacolare. E il twist finale? Possiamo usare anche la nostra libreria musicale per dar vita a scazzottate su misura.

Dispatch

Genere: Avventura

Avventura Sviluppatore: AdHoc Studio

AdHoc Studio Publisher: AdHoc Studio

AdHoc Studio Uscita: TBA 2025

TBA 2025 Funziona su Steam Deck: √

√ Vedi la demo

Dispatch sembrerebbe essere un titolo magnifico: un mix intelligente fra visual novel moderna e gestionale, che colpisce grazie a personaggi ben scritti, dialoghi intriganti e uno stile visivo molto curato. Ed è sorprendente come una semplice demo riesca a offrire una tale profondità narrativa, lasciando con la voglia di giocare ancora.

Nel gioco interpretiamo Robert Robertson, alias Mecha Man, un supereroe che ha perso la sua tuta robotica in battaglia. Reclutato come dispatcher da un centro di smistamento eroi, ha dalla sua una promessa: riceverà un nuovo esoscheletro per tornare sul campo.

Il nostro compito è quello di assegnare gli eroi – tutti con problemi personali o morali – alle missioni più adatte a loro, valorizzando le loro abilità e inclinazioni. Conoscere questi personaggi attraverso i dialoghi e le scelte ci permette di esplorare anche il passato del protagonista e i misteri dell’agenzia.

Dispatch è, senza dubbio, la sorpresa più interessante di questo Steam Next Fest.

One More Button

Genere: Puzzle

Puzzle Sviluppatore: Tommy Kjær

Tommy Kjær Publisher: Tommy Kjær

Tommy Kjær Uscita: luglio 2025

luglio 2025 Funziona su Steam Deck: √

√ Vedi la demo

Fra le decine di demo che ho provato, ci sono numerosi puzzle game. Amo questo genere, soprattutto quando gli sviluppatori riescono a essere creativi con le meccaniche.

One More Button è tra i più interessanti (e l’unico puzzle in questa lista). L’idea di base è semplice e geniale: dobbiamo andare dal punto A al punto B usando solo le frecce direzionali disegnate su alcuni blocchi della mappa.

Fin qui tutto bene, ma alcuni livelli ci obbligano a spostare i blocchi e ruotarli, il che cambia la direzione disponibile. E se li mettiamo sul tasto di “restart”, questo cambia la direzione del blocco.

In più, l’interfaccia stessa fa parte del puzzle: ci sono più bottoni di restart, ognuno di un colore, e ciascuno resetta solo i blocchi del proprio colore. Insomma, One More Button è un piccolo capolavoro di design e un must per tutti gli amanti del genere.

Super One More Jump

Genere: Platform

Platform Sviluppatore: PREMO

PREMO Publisher: PREMO

PREMO Uscita: Q3 2025

Q3 2025 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Super One More Jump è un platform bidimensionale difficile. Molto difficile.

I salti sono millimetrici, ogni livello ha quattro modalità diverse: una classica, una con raccolta collezionabili, una a livello specchiato e una con velocità aumentata. Il titolo è squisitamente arcade – e la sfida più grande non è solo completare ogni modalità, ma ottimizzare ogni salto.

L’unico bottone è quello del salto, poiché il nostro avatar cubico avanza da solo. Questo rende tutto ancora più complesso. La demo è molto generosa: tantissimi livelli, due modalità multiplayer e una modalità “circuito” in cui saltiamo su un livello circolare che cambia forma a ogni salto, testando riflessi e precisione.

Super One More Jump è il tipo di gioco che brilla su console portatile: non a caso è stato molto apprezzato su Nintendo Switch, anni fa. La sua uscita su PC , prevista per l’ultimo trimestre dell’anno, farà felici molti appassionati. Io lo amo già.

Death Howl

Genere: Strategia

Strategia Sviluppatore: The Outer Zone

The Outer Zone Publisher: 11 bit studios

11 bit studios Uscita: TBA

TBA Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Death Howl è un titolo che seguo da un po’ perché unisce due cose che adoro: strategia e giochi di carte. Il tutto incorniciato da una splendida pixel art e una storia promettente.

Noi interpretiamo una sciamana che tenta di strappare suo figlio alla morte, attraversando un regno degli spiriti rappresentato da una grande mappa con eventi, battaglie e punti di raccolta. In battaglia usiamo un mazzo di carte, in stile Slay the Spire, ma con una particolarità: ci muoviamo anche su una griglia e usiamo mana sia per giocare carte che per spostarci.

Questo introduce una componente strategica molto interessante. Sconfiggere i nemici ci permette di raccogliere materiali e “essenze”, che vengono perse alla morte ma possono essere recuperate come le anime nei Souls. Questi materiali servono per creare nuove carte da aggiungere al mazzo.

In attesa di Slay the Spire 2, Death Howl sembra essere una perla rara che farà parlare di sé tra gli appassionati.