Se siete appassionati di anime e in particolare dell'universo di Dragon Ball, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon. Il film Dragon Ball Super: Super Hero è finalmente disponibile in formato Blu-Ray 4K al prezzo scontato di 24,60€, con un ribasso del 7% rispetto al recente minimo storico di 26,59€. Si tratta della prima edizione home video dell'ultimo capitolo cinematografico del franchise, un evento che i fan stavano aspettando con impazienza.

Dragon Ball Super: Super Hero, chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon Ball Super: Super Hero è un'opera realizzata sotto la supervisione diretta del maestro Akira Toriyama, autore originale della saga, che firma soggetto e sceneggiatura. Il film è stato prodotto da Toei Animation e ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo, con un incasso superiore ai 102 milioni di dollari a livello globale. La trama ruota attorno al ritorno dell'Esercito del Fiocco Rosso, che ha dato vita a due nuovi potentissimi androidi, Gamma 1 e Gamma 2, pronti a mettere alla prova gli eroi Z in una battaglia che metterà in discussione l'equilibrio dell'intero pianeta.

La versione Blu-Ray 4K si distingue per l'elevata qualità audiovisiva e per i numerosi contenuti extra inclusi, tra cui video promozionali, anteprime originali, clip speciali e materiali esclusivi come l'Original Preview e il Video PR, pensati per offrire un'esperienza completa a tutti gli appassionati. Questa edizione rappresenta dunque un'occasione perfetta sia per i collezionisti che per chi desidera rivivere l'adrenalina dell'ultimo film in altissima definizione.

Al prezzo attuale di 24,60€, Dragon Ball Super: Super Hero è un acquisto altamente consigliato per chi vuole arricchire la propria videoteca con un titolo iconico, curato nei minimi dettagli e destinato a rimanere nella storia del genere. E se volte approfondire la saga, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo.

