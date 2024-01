Questo tappetino per mouse e tastiera Corsair è un AFFARE! (-44%)

Volete arricchire il vostro setup da gaming o la vostra scrivania da lavoro? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon e ottenere il 55% di sconto sull'acquisto di Corsair MM700 RGB Extended XL, un tappetino per mouse e tastiera di alta qualità. Il prodotto non offre solamente una superficie estesa per il mouse e altri accessori, ma anche una particolare illuminazione RGB in grado di migliorare l'estetica del vostro setup e di adattarsi al vostro stile. Oggi potete acquistare il tappetino per mouse Corsair MM700 RGB Extended XL a soli 53,99€ invece 69,99€, un vero affare considerando la qualità del prodotto.

Corsair MM700 RGB Extended XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair MM700 RGB rappresenta la scelta ideale per chi desidera rivoluzionare il proprio setup da gaming arricchendolo con un accessorio funzionale ed esteticamente piacevole. Oltre a offrire una superficie molto estesa per il mouse e gli altri accessori, il tappetino consente di dare un tocco di stile all'intera scrivania, illuminando la stanza con una vasta gamma di colori RGB. La base realizzata in gomma spessa 4 mm assicura una superficie stabile e livellata, ideale per lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Inoltre, i videogiocatori e le videogiocatrici che desiderano personalizzare al massimo il proprio spazio potranno contare su dodici profili preimpostati facilmente selezionabili, che consentono di selezionare i colori desiderati e di cambiare l'aspetto del setup a piacimento. L'hub con due porte USB integrate rappresenta un vantaggio aggiuntivo, che semplifica la connessione di altri dispositivi, come per esempio le cuffie o un secondo mouse.

Esteticamente accattivante e altamente funzionale, il mousepad Corsair MM700 RGB è un perfetto esempio di come l'illuminazione RGB possa essere non solo esteticamente piacevole, ma anche pratica grazie all'hub USB integrato e alla superficie XL. L'offerta Amazon di oggi vi consente di acquistare il tappetino Corsair con uno sconto del 44% sul prezzo di listino, un vero affare se desiderate aggiornare il vostro setup.

