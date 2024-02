Monitor QHD ora al prezzo MINIMO STORICO su Amazon!

Oggi è possibile portarsi a casa un monitor di qualità per videogiocare e lavorare a prezzi davvero ridotti, nonostante proponga una risoluzione di tutto rispetto: è anche il caso del pannello da 32" QHD AOC Q32V5CE: grazie a uno sconto in corso, potete farlo vostro a poco più di 230€, con un bel risparmio del 33% rispetto all'abituale costo di listino di 349€.

AOC Q32V5CE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC Q32V5CE è una scelta eccellente per coloro che cercano un display per PC con specifiche tecniche orientate più verso la qualità dell'immagine che al gaming, grazie anche alla sua grande praticità d'uso. La risoluzione QHD di 2560 x 1440 su uno schermo da 32" assicura la resa di dettagli, offrendo un'esperienza visiva cristallina sia nell'ambito lavorativo che nell'intrattenimento. Questo rende il monitor particolarmente adatto ai professionisti della grafica e a chi apprezza spazi di visualizzazione ampi per un multitasking efficiente, a un prezzo davvero per tutti.

Il formato widescreen 16:9 consente di godersi film e giochi nella loro forma originale, senza fastidiose bande nere. Sebbene il monitor non sia progettato specificamente per il gaming, gli appassionati di videogiochi troveranno in questo modello AOC un valido alleato grazie alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz: è ideale soprattutto se giocate giochi di ruolo e avventure di stampo narrativo.

La tecnologia AMD FreeSync assicura una sincronizzazione perfetta tra GPU e monitor, eliminando distorsioni durante le vostre sessioni. Infine, per chi pone la salute degli occhi al primo posto, l'inclusione delle tecnologie Flicker-free e Low Blue Light garantisce comfort visivo anche dopo lunghe ore di utilizzo. Considerando il prezzo attuale, che è il più conveniente di sempre, questo monitor diventa ancor più interessante per rapporto qualità/prezzo.





