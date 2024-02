SUPER sconto sui Joy-Con Verde/Rosa per Switch! (-35%)

Se siete appassionati di Nintendo Switch e siete in cerca di un nuovo set di cotnroller, questa accoppiata di Joy-Con verde e rosa neon è disponibile a soli 51,90€ su Amazon. Questo prezzo rappresenta un risparmio del 35% rispetto al prezzo originale di 79,99€. Questi versatili controller offrono svariate modalità di gioco, potendo essere utilizzati sia separatamente, per un'esperienza di gioco multiplayer, sia insieme come un unico controller quando collegati all'impugnatura dedicata (venduta separatamente).

Set Da Due Joy-Con per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set da due Joy-Con in edizione limitata verde/rosa neon è l'acquisto perfetto per i giocatori che desiderano ampliare le loro possibilità di gioco sulla Nintendo Switch. Questi controller versatili apportano una ventata di colore e funzionalità aggiuntive alla console, e possono essere utilizzati sia da un unico giocatore, sia da due persone contemporaneamente.

Le caratteristiche innovative, come il controllo indipendente del movimento sinistro e destro grazie agli accelerometri e ai sensori di movimento giroscopico integrati, rendono questi controller davvero unici. A completare il pacchetto ci sono tutte le altre funzionalità a cui Switch ci ha abituati, come ad esempio il rumble HD.

In conclusione, si tratta di un'offerta perfetta per chi vuole ampliare le proprie possibilità di gioco su Nintendo Switch, soprattutto adesso che potete pagare questi due pad poco più di 50€ su Amazon.

Vedi offerta su Amazon