Lenovo IdeaPad 3 a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 249€

Scoprite l'ottimo Chromebook Lenovo IdeaPad 3, oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 249,00€ grazie allo sconto del 16% sul prezzo originale di 299,00€. Questo elegante notebook, disponibile nella colorazione Abyss Blue, si distingue per il suo display FHD da 15,6 pollici, ideale per chi desidera godere di immagini dettagliate e colori vividi. La combinazione del potente processore Intel Celeron N4500 e 4 GB di RAM garantisce prestazioni fluide, mentre i 64 GB di storage offrono ampio spazio per archiviare file, foto, video, documenti e tanto altro. Inoltre, incluso nell'acquisto troverete un anno di Google One per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione a vostra disposizione.

Lenovo IdeaPad 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un dispositivo potente, leggero e versatile per motivi di lavoro o di studio, il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 potrebbe essere la scelta ideale per voi. Con un display Full HD di 15,6 pollici e una risoluzione 1920x1080, vi garantirà immagini dettagliate e nitide, perfette per chi ama fruire dei contenuti multimediali senza rinunciare alla portabilità. Inoltre, i 64 GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1 vi garantiranno tutto lo spazio di cui avete bisogno per archiviare i vostri documenti.

Inoltre, chi desidera sfruttare appieno i servizi cloud, troverà nel Chromebook IdeaPad 3 un alleato affidabile: con l'acquisto, è infatti incluso un anno di abbonamento a Google One che vi consentirà di gestire foto e file su uno spazio cloud di 100 GB senza costi aggiuntivi.







Non lasciatevi sfuggire la vantaggiosa offerta Amazon di oggi, grazie alla quale potrete ottenere uno sconto del 17% sull'acquisto del Chromebook Lenovo IdeaPad 3 e pagarlo solamente 249,00€, un prezzo davvero conveniente per un dispositivo così potente e versatile.

