PREZZO TOP; Stagione 1 di The Last Of Us in Blu-ray 4K Ultra HD a 25€!

Da quando è arrivata, la stagione 1 della serie TV di The Last of Us ha praticamente imposto un nuovo standard di qualità per gli adattamenti dei videogiochi al piccolo (ma anche al grande, se vogliamo) schermo. Prodotta da Craig Mazin e da Neil Druckmann (director del gioco), ha conquistato pubblico e critica, come evidenziato anche nella recensione del nostro Marcello Paolillo. In questo momento, se volete aggiungerla alla vostra collezione a tema TLOU, sappiate che potete trovare il cofanetto Blu-Ray della prima stagione a un prezzo speciale, con uno sconto del 13%: significa che lo riceverete a casa a soli 25,29€.

The Last Of Us - Stagione 1 (Blu-ray 4K UHD), chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti delle serie televisive cariche di avventura e dramma, e per i fan del celebre videogioco The Last Of Us del 2013, l'edizione in Blu-ray 4K Ultra HD della Stagione 1 è irrinunciabile, per completare la propria collezione. Questa serie narra le vicende di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un mondo post-apocalittico invaso da creature simili a zombie, offrendo un'esperienza cinematografica coinvolgente e dal fortissimo impatto narrativo. Con una durata complessiva di 525 minuti, questo Blu-ray soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di visione intensa e appassionante direttamente a casa, con gli episodi sempre a disposizione.

The Last of Us, come dicevamo, si è rivelato un vero capolavoro della serialità televisiva, trasformando magistralmente il videogioco originale in una serie TV coinvolgente e visivamente mozzafiato.

Attualmente disponibile al prezzo speciale di 25,29€ anziché 29€, è praticamente un must per gli amanti del franchise creato da Naughty Dog, che sono pronti a rivivere il viaggio di Joel ed Ellie con attori in carne e ossa – o che hanno già visto gli episodi, ma vogliono avere il cofanetto fisico nella loro collezione.

