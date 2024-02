Paghi poco e funziona bene: 2 prese smart a meno di 20€!

Oggi, i dispositivi compatibili con la smart home non si limitano più solo agli assistenti vocali e agli altoparlanti, ma si estendono anche a una vasta gamma di apparecchiature. Con la TP-Link Tapo, potrete ottimizzare il consumo energetico e gestire le ricariche dei vostri dispositivi, controllando l'accensione e lo spegnimento di elettrodomestici e apparecchi non smart tramite assistenti vocali come Alexa e Google Home. Attualmente, potete approfittare dell'offerta speciale su Amazon, che include due prese al prezzo ridotto di soli 19,99€ invece di 24,99€, garantendo un risparmio del 20%!

TP-Link Tapo (2-pack), chi dovrebbe acquistarlo?

La presa smart Tapo rappresenta una soluzione economica per trasformare i vostri dispositivi ed elettrodomestici in apparecchi "smart" e controllabili da remoto. È particolarmente vantaggiosa per coloro che stanno creando una rete domotica nella propria abitazione e desiderano integrare dispositivi che non sono originariamente connessi alla rete. Grazie a questa presa, è possibile gestire l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati tramite un'applicazione per smartphone intuitiva e facile da usare, oppure tramite i comandi vocali degli assistenti come Alexa e Google Assistant.

Questo vi offre la possibilità di gestire da remoto una vasta gamma di dispositivi, inclusi luci, elettrodomestici, televisori, macchine del caffè e molto altro ancora. Potrete programmare l'accensione e lo spegnimento in base alle vostre necessità, contribuendo così a ridurre il consumo di energia elettrica. In particolare, questa funzione è preziosa per dispositivi che rimangono in standby, consentendovi di ridurre le spese energetiche. Inoltre, la modalità assenza della presa può essere utilizzata per scoraggiare eventuali intrusi e simulare la vostra presenza in casa anche quando siete fuori. Attivando questa modalità, la presa accenderà e spegnerà apparecchi come la TV, la radio e le lampade in momenti casuali, creando l'illusione che la casa sia abitata e migliorando così la sicurezza.

In conclusione, le prese TP-Link Tapo sono un'opzione tecnologicamente avanzata e affidabile per chi desidera potenziare l'intelligenza della propria abitazione, fornendo un notevole miglioramento nella gestione quotidiana degli elettrodomestici. È difficile non raccomandare l'acquisto di questo eccezionale bundle, specialmente mentre è in offerta a meno di 20€!

