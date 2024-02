SUPER sconto su Mass Effect Legendary Edition! (-41%)

Oggi Amazon propone una promozione estremamente vantaggiosa per gli appassionati del genere RPG e i fan di una delle più famose saghe videoludiche spaziali. Mass Effect Legendary Edition è ora in super offerta con uno sconto del 41% sul prezzo originale di 49,99€, e potete acquistarlo per soli 29,56€! Questa edizione, che rivive le avventure del Comandante Shepard, include tutti i contenuti di base del gioco originale e oltre 40 contenuti scaricabili rimasterizzati in 4K Ultra HD. Come abbiamo visto nella nostra recensione, pur mantenendo alcuni dei difetti originali, come la qualità della vita e l'IA, la Legendary Edition offre comunque un'esperienza di gioco migliorata, adatta sia ai fan di vecchia data sia ai nuovi giocatori.

Mass Effect Legendary - Edition PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

La Mass Effect Legendary Edition si rivela un'opportunità da non perdere per due categorie di videogiocatori. Da un lato, i fan della saga originale di Mass Effect troveranno una magnifica occasione per rivivere le emozionanti avventure del Comandante Shepard, in una veste grafica rimasterizzata e ottimizzata in 4K Ultra HD.

Dall'altro, la Legendary Edition è consigliata ai nuovi giocatori affascinati dalla fama della serie ma che non hanno ancora avuto l'opportunità di approfondirla. La Legendary Edition rappresenta il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire cosa renda speciale la saga di Mass Effect, potendo godere di un’esperienza aggiornata e migliorata.

Oggi, approfittando di questa vantaggiosa offerta disponibile su Amazon, potete beneficiare di un corposo sconto del 41% sul prezzo originale e acquistare Mass Effect Legendary Edition a soli 29,56€!

