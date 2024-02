Crisis Core: FFVII Reunion per PS5 CROLLA a 28,90€! Occasione IMPERDIBILE

Nella collezione delle nostre recensioni, non vi sarà sfuggita quella dedicata a questo peculiare capitolo di Final Fantasy. Se stavate però attendendo l'offerta giusta per aggiudicarvi Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion per PS5, questa potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando. Amazon, infatti, ve lo propone ad un prezzo scontato del 30% rispetto all'ultimo periodo! Potrete quindi portarvelo a casa a soli 28,90€.

Crisis Core: FFVII Reunion PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Per tutti gli amanti di giochi di ruolo e fan della leggendaria saga di Final Fantasy, quest'offerta dedicata a Crisis Core non può non risultare interessante. Questa edizione rimasterizzata di un grande classico non solo offre una completa revisione grafica in HD, ma arricchisce l'esperienza con una colonna sonora anch'essa rimasterizzata, un'interfaccia utente rinnovata e un sistema di combattimento aggiornato.

Se non vedete l'ora di immergervi in quegli eventi cruciali ambientati sette anni prima di Final Fantasy VII, seguendo le vicende del giovane e ambizioso Zack Fair in un mondo ricco di intrighi e segreti oscuri, questo gioco fa al caso vostro. Non manca poi la presenza di altri personaggi iconici della saga, come Cloud, Sephiroth e Aerith,

Che siate quindi fan di lunga data della saga, o che siate neofiti di questo genere, non potete perdervi l'occasione di aggiudicarvi Crisis Core tramite quest'ottima offerta: Amazon ve lo propone in edizione per PS5, infatti, a 28,90€, con uno sconto interessante del 30% sul prezzo mediano!

