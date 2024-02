L'OTTIMO Hitman: World of Assassination ora costa solo 29,99€!

Se non vi siete mai avvicinati al mondo di Hitman, è arrivata l'occasione giusta per farlo: in questo momento potete infatti trovare in sconto su Amazon il cofanetto Hitman: World of Assassination, che include in un'unica soluzione Hitman, Hitman 2 e Hitman 3 – ossia le più recenti release dell'amata saga dedicata all'Agente 47. Caratterizzato da meccaniche stealth in cui ci si nasconde in piena vista, il gameplay di Hitman è celebre perché offre infinite possibilità di completare gli incarichi da sicario in modi creativi. E oggi costa solo 29,99€, con un bel risparmio del 41% rispetto al listino di 50,99€.

HITMAN World of Assassination, chi dovrebbe acquistarlo?

La recente trilogia di Hitman è uno dei migliori videogiochi stealth in circolazione e permette a chi ama ingegnarsi di divertirsi: nei panni dell'Agente 47, dovrete completare degli incarichi da sicario, andando a caccia di bersagli in livelli sempre popolosi e ricchi di possibilità. La particolarità è che più sarete silenziosi e farete sembrare l'omicidio su commissione un incidente, più il gioco vi premierà in termini di risultati.

Unendo i primi tre giochi della nuova trilogia, il gioco offre 20 diverse ambientazioni (alcune delle quali sono tra le migliori della saga) in cui sbizzarrirsi. È inoltre possibile viverle affrontando missioni multiple, tra quelle della campagna, i bersagli elusivi dove si ha a disposizione un solo tentativo per attuare il piano perfetto e diverse altre proposte che metteranno alla prova le vostre capacità di assassini perfetti.

Come potete leggere nella nostra recensione di Hitman 3, parliamo di titoli dal level design eccezionale, che tengono altissima la bandiera degli stealth game in un'epoca dove non è facile affermarsi sul mercato. Considerando il prezzo in offerta di soli 29,99€, con un risparmio del 41% sul costo abituale, parliamo di un'offerta da non farsi sfuggire per niente al mondo.

