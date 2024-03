MA CHE BOMBA! Smart TV Hisense 50" 4K a meno di 370€!

Vivete un'esperienza cinematografica direttamente a casa vostra con la smart TV Hisense QLED 50E77KQ da 50" a soli 369,00€, in offerta su Amazon. Originariamente venduta a 429,00€, la promozione attuale vi consente di godere di uno sconto del 14%. Questa smart TV supporta tutte le più avanzate tecnologie: Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode PRO Plus, e non solo. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di portare la magia del cinema nella vostra sala.

Smart TV Hisense QLED 50E77KQ da 50", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Hisense 50" QLED 50E77KQ è l'acquisto ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza visiva di qualità superiore senza dover svenarsi. Con una risoluzione 4K UHD e il supporto a tecnologie come Dolby Vision e HDR 10+, questo modello promette immagini brillanti e dettagliate, capaci di catapultare lo spettatore al centro dell'azione.

Per gli amanti dei videogiochi, la modalità Game Mode PRO Plus e le porte HDMI 2.0 (che supportano ALLM, VRR e Low Input Lag) assicurano una sessione di gioco fluida e reattiva, ideale per i titoli più esigenti in termini di tempo di risposta. In aggiunta, il sistema opertaivo VIDAA U6 con assistente vocale Alexa integrato offre un comfort senza precedenti, permettendo di navigare tra i contenuti di piattaforme come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play con semplici comandi vocali.

In definitiva, la smart TV Hisense 50E77KQ rappresenta una scelta eccellente per chi ricerca una televisione di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 369,00€, scontato da quello originale di 429,00€. La combinazione della tecnologia QLED 4K, del design accattivante, delle funzionalità smart avanzate, e delle ottimizzazioni per il gaming lo rende un prodotto completo sotto ogni aspetto. Vi consigliamo vivamente questo televisore se desiderate arricchire il vostro intrattenimento domestico con un'esperienza visiva e sonora superiore.

