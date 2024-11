OFFERTA BLACK FRIDAY: iPad 2024 a un prezzo SHOCK! (-31%)

Non perdete questa offerta eccezionale del Black Friday di Amazon, che vi consente di acquistare iPad 2024 (Wi-Fi + Cellular, 64GB) a soli 399,00€ invece di 579,00€, con uno sconto del 31%. Questo dispositivo offre un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone, un chip A14 Bionic velocissimo, fotocamera posteriore e frontale da 12MP e molte altre funzioni avanzate per un'esperienza d'uso superlativa. Con Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G, USB-C, autenticazione Touch ID, e compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio, è il partner perfetto per lavoro, studio e svago.

iPad 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

iPad 2024 è l'ideale per chi cerca un dispositivo versatile e all'avanguardia, adatto sia per il lavoro che per il divertimento. Grazie al suo incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone, offre una qualità visiva eccezionale, che lo rende perfetto per chi ama guardare video, lavorare con grafiche o semplicemente navigare sul web con il massimo del comfort visivo. Il Chip A14 Bionic assicura prestazioni elevate, soddisfacendo le esigenze di chi utilizza applicazioni esigenti dal punto di vista della potenza di calcolo, come giochi ad alta grafica o software di editing video. Inoltre, la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e quella frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo offrono ottime prestazioni per videochiamate di alta qualità e fotografie eccezionali.

Per gli appassionati di disegno o per chi preferisce prendere appunti a mano libera, iPad 2024 diventa uno strumento ancora più potente grazie alla compatibilità con Apple Pencil, che garantisce un'esperienza utente fluida e intuitiva. Anche per i professionisti che richiedono una soluzione per lavorare in mobilità, questo dispositivo con Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G offre una connettività impareggiabile, che consente di rimanere sempre connessi, ovunque siate. Il connettore USB-C amplia le possibilità di utilizzo, agevolando la connessione con altri dispositivi e accessori.

In offerta a 399,99€, scontato dal prezzo originale di 579,99€, iPad 2024 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un tablet all'avanguardia. Il suo schermo di alta qualità, le prestazioni elevate e la compatibilità con accessori professionali lo rendono il dispositivo ideale sia per gli utenti business che per i creativi.

Vedi offerta su Amazon