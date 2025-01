Octopath Traveler II: un mondo di avventure ti aspetta con uno SCONTO del 15%!

Avete mai sognato di vivere un’epica avventura in un mondo straordinario, dove ogni scelta cambia il vostro destino Ora è il momento perfetto per farlo! Octopath Traveler II per PS5 è disponibile a soli 30,21€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo medio di 35,48€.Un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di ruolo, che potranno immergersi in una storia avvincente con otto protagonisti, ognuno con la propria missione e abilità uniche. Non fatevelo sfuggire!

In Octopath Traveler II, avrete la possibilità di scegliere tra otto protagonisti, ognuno con una storia unica, un obiettivo personale e abilità distintive. L'ambientazione, Solistia, è una terra affascinante divisa dal mare, ricca di culture diverse e in continua evoluzione grazie a nuove invenzioni. Esplorate un mondo che muta dal giorno alla notte, offrendo scenari sempre nuovi e coinvolgenti.

La grafica HD-2D del gioco combina magistralmente la pixel art classica con la moderna computer grafica in 3D, creando un'esperienza visiva nostalgica e al contempo innovativa. Le "Azioni viaggio" vi permetteranno di interagire in modi unici con gli abitanti delle città: potrete sfidarli in combattimento, reclutarli nel vostro gruppo o ottenere oggetti preziosi. Ogni decisione influenzerà il vostro percorso, rendendo ogni partita un'esperienza diversa.

Octopath Traveler II per PS5