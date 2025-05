Ochaco Uraraka sfida la gravità con la nuova SH Figuarts

Tamashii Nations ha aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts di Ochaco Uraraka, uno dei personaggi femminili più amati della serie My Hero Academia. Questa action figure, alta circa 13 cm, si distingue per un livello di dettaglio che rasenta la perfezione, catturando fedelmente ogni particolare del personaggio, dal costume agli accessori, fino all’espressione dolce e determinata di Ochaco.

Uraraka Ochaco - SH Figuarts

La figure include numerosi volti alternativi e parti intercambiabili, che permettono di ricreare non solo le pose più iconiche del personaggio, ma anche le sue espressioni tipiche. Tra gli accessori spicca un volto alternativo dedicato a Himiko Toga con le sembianze di Ochaco, un dettaglio che di certo farà la gioia dei collezionisti e degli appassionati della serie.

Uno degli aspetti che rende questa SH Figuarts particolarmente interessante è la sua posabilità. Grazie a un avanzato sistema di articolazioni, la figure permette una vasta gamma di movimenti, garantendo la possibilità di esporla in pose dinamiche e fedeli alle scene dell’anime. I collezionisti potranno dunque divertirsi a ricreare le epiche battaglie di Ochaco, sfruttando appieno la flessibilità e la solidità della struttura. La qualità costruttiva e la precisione nei dettagli rispecchiano l’impegno di Tamashii Nations nel creare prodotti di alta gamma per il settore del collezionismo, consolidando ulteriormente il marchio tra i principali punti di riferimento per gli appassionati di action figure.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Per quanto riguarda la distribuzione, in Giappone l'uscita della figure è prevista per ottobre 2025, mentre sul mercato italiano arriverà tramite il distributore autorizzato Cosmic Group, qualche mese più tardi, precisamente a dicembre 2025. Il prezzo indicativo per il mercato italiano sarà di 70,00 euro, una cifra che rispecchia la qualità costruttiva e la cura nei dettagli che contraddistingue le produzioni di Tamashii Nations.