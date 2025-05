Obi-Wan Kenobi torna a far vibrare la Forza nella nuova action doll Hot Toys

Hot Toys e Sideshow hanno ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per una nuova action doll in scala 1/6 dedicata a Obi-Wan Kenobi, tratta dal film Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni. Un personaggio iconico della saga galattica torna così protagonista in una figure altamente dettagliata, pensata per soddisfare anche i collezionisti più esigenti.

Obi-Wan Kenobi - Hot Toys

La figure, scolpita con grande cura sulle fattezze dell’attore Ewan McGregor, misura circa 30,5 cm di altezza e si distingue per un’incredibile somiglianza con il personaggio visto sul grande schermo. La pittura e la modellazione sono state eseguite con estrema attenzione dal team di Hot Toys, che ha saputo valorizzare ogni minimo dettaglio del volto e del costume Jedi, donando alla figure un aspetto realistico e tridimensionale.

Uno degli elementi più interessanti introdotti in questa nuova versione è la presenza di bulbi oculari mobili, che permettono di variare l’espressione dello sguardo e aumentare la possibilità di creare pose dinamiche. A questo si aggiungono ben 30 punti di articolazione e un nuovo sistema di snodi, sviluppato da Hot Toys per offrire maggiore flessibilità e resistenza nel tempo. Una soluzione che consente ai fan di ricreare fedelmente alcune delle scene più memorabili del film.

La dotazione di accessori inclusa nella confezione è particolarmente ricca: due braccia intercambiabili, tra cui una coppia per impugnare il droide corriere, nove mani sostituibili, una spada laser blu illuminata a LED (alimentata via USB), due ulteriori spade laser, una lama con effetto movimento e una versione fissabile, un droide corriere, un comunicatore e una base espositiva a tema, completa di logo Star Wars e targhetta con il nome del personaggio.

Data di uscita

Distribuita in Europa dal distributore ufficiale Heo, l’action doll di Obi-Wan Kenobi è attualmente disponibile in preordine, con un’uscita prevista per la fine dell’estate del 2026. Si tratta di un pezzo imperdibile per tutti gli appassionati della saga e per i collezionisti che desiderano aggiungere alla propria vetrina una rappresentazione dettagliata e fedele di uno dei Jedi più amati dell’universo di Star Wars. La combinazione tra qualità costruttiva, possibilità di posa e ricchezza di accessori rende questa figure una delle proposte più complete e affascinanti dedicate al Maestro Kenobi.