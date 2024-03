Questo OTTIMO notebook da gaming LG Gram oggi lo paghi solo 1.199€!

Non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire l'Offerta di Primavera su Amazon riguardante uno dei migliori notebook da gaming attualmente disponibili sul mercato, il LG Gram 17Z90R. Questo straordinario computer portatile offre un'incredibile combinazione di leggerezza e resistenza, con uno schermo ampio da 17" Anti-Glare IPS e una risoluzione QHD di 2560x1600. Il notebook è dotato di prestazioni eccezionali grazie al processore Intel EVO i7-1360P, 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB. Nonostante le sue incredibili specifiche, il LG Gram 17Z90R pesa solamente 1350g e vanta una batteria da 80Wh che garantisce fino a 16 ore di autonomia. Questo lo rende perfetto per chi è in cerca di portabilità senza dover sacrificare le prestazioni. E il prezzo di soli 1.199,99€, il più basso mai visto per questo modello, lo rende un'opportunità imperdibile.

Computer portatile LG Gram 17Z90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook LG Gram 17Z90R è una scelta eccellente per professionisti e studenti che richiedono elevate prestazioni senza compromettere la portabilità. Con il suo ampio display da 17", integrato in un telaio ultraleggero di soli 1350 grammi, questo dispositivo ridefinisce i canoni della produttività in movimento, consentendo agli utenti di mantenere elevati livelli di operatività ovunque si trovino, che sia in viaggio o in ufficio. La notevole autonomia della batteria da 90Wh elimina qualsiasi preoccupazione riguardo alla ricerca di prese elettriche durante lunghe sessioni di lavoro o studio, garantendo una libertà e un'indipendenza senza paragoni.

Inoltre, la tecnologia antiriflesso applicata al display IPS da 2.5K (2560x1600) con copertura cromatica DCI-P3 al 99% garantisce un'esperienza visiva confortevole e immagini di qualità superiore, sia in ambienti interni che in condizioni di forte luminosità esterna. Questo rende il notebook LG Gram 17Z90R perfetto non solo per le attività produttive, ma anche per chi ama godersi contenuti multimediali senza compromettere la qualità dell'immagine.

Attualmente in vendita al prezzo di 1199,99€, il notebook LG Gram 17Z90R rappresenta un'opportunità imperdibile per coloro che cercano un dispositivo potente, incredibilmente leggero e con un'autonomia eccezionale. La combinazione di elevate prestazioni, estrema portabilità e qualità visiva straordinaria lo rende un compagno di lavoro ideale per professionisti e studenti che desiderano mantenere la loro produttività in movimento.

Vedi offerta su Amazon