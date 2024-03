Norton 360 Premium a SOLI 19€! 47% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di una soluzione antivirus che non solo protegga efficacemente i vostri dispositivi ma offra anche un generoso spazio di archiviazione cloud, l'offerta di oggi su Amazon è perfetta per voi. Grazie a uno sconto esclusivo del 47%, potete accaparrarvi una licenza annuale di Norton 360 Premium a solamente 18,99€, ben al di sotto del prezzo abituale di 35,99€. Questa offerta speciale comprende una protezione all'avanguardia per fino a 10 dispositivi e 150 GB di spazio su cloud per i vostri backup, il tutto a un costo estremamente vantaggioso.

Norton 360 Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton 360 Premium si rivela la scelta ottimale per famiglie numerose o piccole imprese che desiderano assicurare una difesa robusta contro una vasta gamma di minacce online per PC, Mac, smartphone e tablet. È il pacchetto di sicurezza completo per chi vuole difendere le proprie informazioni personali e aziendali da malware, tentativi di phishing e attacchi ransomware, fornendo una protezione di prim'ordine durante la navigazione in internet, crittografia avanzata per mantenere la privacy online e una gestione sicura delle password.

Ideale anche per coloro che necessitano di proteggere documenti critici da eventuali perdite di dati, grazie ai 150 GB di spazio per backup cloud incluso, e per i genitori intenzionati a offrire ai propri figli un'esperienza online sicura con strumenti specifici per la protezione dei minori. Con una VPN dedicata per una navigazione anonima e sicura, Norton 360 Premium si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente digitale, assicurando una compatibilità trasversale con diversi sistemi operativi.

Norton 360 Premium sintetizza efficacia e convenienza in un unico pacchetto, garantendo sicurezza di alto livello e funzionalità avanzate come VPN sicura, gestore di password e un ampio spazio cloud. Tutto ciò, al prezzo eccezionalmente ridotto di 18,99€, vi offre un anno di tranquillità digitale a un prezzo senza precedenti.

