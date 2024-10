Non serve una macchina vera per sentire l’adrenalina del rally!

In cerca di un gioco coinvolgente? EA Sports WRC per PS5 è su Amazon al prezzo imperdibile di 24,99€ invece di 49,99€ con uno sconto del 50%! Immergetevi nell'esperienza rally definitiva con la possibilità di progettare e guidare l'auto dei vostri sogni nella nuova modalità Creazione. Sfida gli elementi su diverse superfici, dalla terra alla neve all'asfalto e assapora l'autenticità di guidare auto WRC, WRC2 e Junior WRC, con oltre 25 anni di storia dei giochi di rally alle spalle. Farete viaggi attraverso la storia dei rally con 70 veicoli storici ricreati autenticamente.

EA Sports WRC per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports WRC è l'ideale per gli appassionati di corse che cercano un'esperienza di gioco autentica e dinamica. Con oltre 25 anni di eredità nei giochi di rally, offre ai giocatori la possibilità di dare vita alla propria auto dei sogni grazie alla nuova modalità Creazione, rendendolo un acquisto must-have per gli utenti che desiderano personalizzare ogni aspetto della loro esperienza di corsa. Se siete fan del WRC da lungo tempo o nuovi ammiratori del genere, troverete un livello di autenticità e un'immersione che vi faranno sentire al centro dell'azione, competendo con auto WRC, WRC2 e Junior WRC aggiornate alla stagione 2023.

Oltre a soddisfare i fan della personalizzazione e dell'autenticità, EA Sports WRC si rivolge anche a chi ami immergersi nella storia dello sport. Con la possibilità di rivivere periodi storici attraverso la modalità Momenti e di testare le proprie abilità in 70 veicoli storici ricreati fedelmente, i giocatori possono viaggiare nel tempo per sperimentare la storia del rally. Il sistema di guida dinamica multi-superficie di Codemasters consente agli utenti di ogni livello di abilità di godere di una sfida su misura, testando le proprie capacità su una varietà di terreni. Per i veterani della serie o per le persone che cercano un'esperienza di corse autentica e approfondita, EA Sports WRC rappresenta l'offerta ideale.

Disponibile oggi a soli 24,99€ invece di 49,99€, EA Sports WRC rappresenta un'opportunità eccezionale per gli appassionati del genere. Grazie a una giocabilità personalizzabile, una ricca selezione di veicoli e una profonda immersione nel mondo del rally, è il gioco perfetto sia per veterani che per nuovi appassionati alla ricerca di sfide emozionanti e momenti di pura adrenalina. Vi consigliamo di approfittarne per vivere l'esperienza più completa e autentica del rally.

