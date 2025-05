Una nuova era del gioco attivo e creativo prende forma quest'estate grazie alla collaborazione globale pluriennale tra Nike e LEGO.

Le due iconiche aziende hanno annunciato l'avvio della partnership strategica annunciata lo scorso anno e che mira a rivoluzionare il concetto di attività fisica e creatività per i più giovani, combinando l'eredità sportiva di Nike con l'universo immaginativo dei mattoncini LEGO.

L'obiettivo è chiaro: ispirare i bambini di tutto il mondo a scoprire la gioia del movimento e della costruzione creativa attraverso esperienze coinvolgenti e prodotti innovativi che debutteranno nei prossimi mesi.

La collaborazione, che vedrà il lancio di una serie di esperienze immersive e prodotti co-branded a partire da questa estate, rappresenta l'incontro tra due filosofie complementari: lo spirito "Just Do It" di Nike e il potere immaginativo dei mattoncini LEGO.

Questa sinergia darà vita a collezioni esclusive di calzature, abbigliamento e accessori Nike, insieme a set LEGO tematici che celebrano la cultura sportiva.

La partnership può contare anche sul supporto di A'ja Wilson

tre volte MVP della WNBA, che contribuirà a coinvolgere i giovani attraverso un mondo di gioco reinventato.

Prodotti innovativi che uniscono sport e creatività

Il primo prodotto a segnare l'inizio di questa collaborazione sarà il set LEGO 43008 Nike Dunk, che disponibile dal 1° luglio (ma è già prenotabile fin da ora). Questo modello da 1.180 pezzi, destinato ai fan LEGO dai 10 anni in su, riproduce la leggendaria scarpa Nike Dunk insieme a un giocattolo di pallacanestro in mattoncini rotabile e lo slogan iconico "Dunk".

Il design include scomparti nascosti per riporre piccoli oggetti e lacci extra per personalizzazioni, celebrando così sia la cultura delle sneaker che la creatività LEGO. Ulteriori set LEGO verranno lanciati a settembre, con maggiori dettagli previsti per i prossimi mesi.

Ecco i numeri del set:

Codice: 43008

Età: 10+

Pezzi: 1.180

Prezzo: € 99,99

Punti LEGO Insiders: 750

Acquista il set sullo store online ufficiale lego.com

Disponibilità: dal 1° luglio 2025 su lego.com, nei LEGO Certified Store e presso i canali e la rete vendita di Nike

Per quanto riguarda Nike, i primi prodotti arriveranno nei negozi dal 1° agosto con la collezione Nike Air Max Dn x LEGO, seguita da una linea di abbigliamento e accessori.

Dal 1° settembre sarà disponibile la collezione Nike Dunk Low x LEGO, con altri lanci previsti durante l'autunno. Il design di questi prodotti trae ispirazione dall'estetica unica LEGO, dai caratteristici mattoncini alle minifigure stilizzate, combinata con l'identità sportiva di Nike.

Federico Begher, SVP del Product Group per New Businesses di LEGO Group, ha sottolineato:

Il gioco ha la straordinaria capacità di ispirare e stimolare la creatività in ogni bambino, e noi di LEGO crediamo veramente in questo potere. Siamo entusiasti di iniziare il primo capitolo della nostra partnership con Nike, unendo la gioia della pallacanestro con la magia dell'immaginazione.

Vanessa Garcia-Brito, Vice President e Chief Impact Officer di NIKE, Inc., ha aggiunto:

Nike sta alimentando il futuro dello sport giovanile con la visione di un mondo attivo e inclusivo che ispiri tutti i giovani a giocare e raggiungere il loro massimo potenziale. Attraverso il coaching, possiamo riportare il divertimento nello sport e accogliere tutti i giovani. Il nostro obiettivo è dare alla prossima generazione l'opportunità di godere di una vita di sport e movimento, aiutandoli a realizzare i loro sogni.

Da parte sua, Cal Dowers, VP Global Kids di NIKE, Inc., ha affermato:

In Nike ci dedichiamo ad alimentare il potenziale dei bambini attraverso il gioco. Attivare tutta la potenza di Nike – dagli atleti alle nostre comunità – ci aiuta a coinvolgere e ispirare i giovani a sperimentare il piacere dello sport come passione per tutta la vita. La nostra partnership con LEGO Group rafforza il nostro impegno nell'invitare tutti i bambini a giocare.

Esperienze immersive in tutto il mondo

Entrambi i brand sono impegnati a favorire l'accesso al gioco attivo e creativo per le comunità di tutto il mondo, sostenendo anche gli sforzi delle Nazioni Unite per designare l'11 giugno come Giornata Internazionale del Gioco. Nei prossimi mesi, Nike e LEGO porteranno divertimento ed esperienze indimenticabili in diverse città globali.

Dal 7 all'11 giugno 2025, il Nike and LEGO Play Arena sarà aperto al pubblico presso il LEGOLAND California Resort. In questa esperienza a tema basket, bambini e famiglie potranno progettare la propria carta da collezione con minifigure LEGO personalizzate, creare la propria mini maglia da basket e testare le proprie abilità tirando a canestro. L'accesso all'Arena è incluso nel biglietto d'ingresso generale di LEGOLAND California.

In Europa, dal 19 al 27 luglio, i fan potranno partecipare a un'attivazione dedicata al calcio a Londra, con eventi pensati per le famiglie che celebrano questo sport. Particolare attenzione sarà data al rafforzamento della fiducia nelle ragazze, grazie a partnership con organizzazioni no-profit.

In Cina, Nike amplierà l'energia della partnership con eventi comunitari co-branded a Shanghai, Pechino e altre città chiave, culminando in autunno con l'inaugurazione di un campo da gioco multifunzionale realizzato con scarpe riciclate a Shanghai.

Il gioco attivo e creativo diventa il ponte che unisce due mondi apparentemente distanti.

Il lancio dei prodotti co-branded Nike e LEGO, i contenuti con gli atleti e le esperienze immersive saranno supportati attraverso i canali di entrambe le aziende con un supporto marketing integrato.

Il set LEGO Nike Dunk è disponibile per il pre-ordine dal 29 maggio su LEGO.com/Nike e sarà acquistabile da tutti dal 1° luglio presso i LEGO Store e online al prezzo di € 99,99.

I prodotti saranno disponibili anche attraverso i canali Nike, inclusi negozi selezionati in tutto il mondo e Nike.com.