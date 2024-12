Natale: sorprendi chi ami con i fantastici regali su eBay!

Il 25 dicembre è alle porte e trovare il regalo di Natale perfetto per amici, parenti e persone care può essere una vera sfida. Quest'anno, semplificati la vita e scegli eBay come tuo alleato per lo shopping natalizio. Con una vasta selezione di prodotti, offerte imperdibili e la possibilità di risparmiare grazie a un esclusivo coupon sconto, regalare un sorriso non è mai stato così conveniente!

Sconti su eBay per Natale, perché approfittarne?

Su eBay puoi trovare il regalo di Natale ideale per chiunque, senza dover correre da un negozio all’altro. La piattaforma offre un assortimento che spazia dall’elettronica di ultima generazione agli articoli di moda, dagli accessori originali ai giocattoli per i più piccoli. Qualunque siano i gusti dei tuoi cari, eBay ha ciò che serve per rendere speciale il loro Natale. Per rendere il tuo shopping natalizio ancora più conveniente, eBay mette a disposizione anche un coupon esclusivo da utilizzare su una selezione di prodotti in promozione. Come usare il coupon?

Visita il sito di eBay e accedi al tuo account

Esplora la selezione di prodotti inclusi nella promozione natalizia

Aggiungi i tuoi articoli preferiti al carrello, assicurandoti di raggiungere la spesa minima di 15€.

Al momento del pagamento, inserisci il codice REGALI24 nell’apposito campo e conferma l’applicazione dello sconto.

nell’apposito campo e conferma l’applicazione dello sconto. Completa l’acquisto e goditi il risparmio!

Ti ricordiamo che la promozione inizia oggi 9 dicembre e si conclude il 22 dicembre alle 23.59. Il coupon sconto è valido esclusivamente sui prodotti inclusi nella promozione e ti consente di fare regali meravigliosi risparmiando. Ricorda di controllare i termini e le condizioni per essere sicuro di poter usufruire dell’offerta. Non aspettare, inizia ora il tuo shopping Natalizio su eBay!