Nami, recensione: Zeus e Nami scatenano la tempesta nella Figuarts Zero

La Figuarts Zero di Nami – Lightning Blast è una statua d’impatto, che unisce fedeltà al character design e una forte carica dinamica. Una posa action scolpita con cura, che brilla anche in assenza di accessori extra.

Tra i personaggi più amati dell’universo di One Piece, Nami ha sempre saputo conquistare il pubblico grazie al suo carisma, al suo ingegno e perché no al suo stile inconfondibile. Oggi, grazie a Bandai e alla linea Figuarts ZERO, possiamo apprezzarla in una versione davvero esplosiva: Nami Lightning Blast, ispirata alla saga di Egghead, porta sullo scaffale dei collezionisti una scarica visiva di energia e potenza.

Questa nuova statua in PVC punta tutto sul dinamismo e sull’impatto visivo, mettendo in scena la navigatrice dei Mugiwara in uno dei suoi momenti più elettrizzanti. L’effetto scenografico, ottenuto attraverso giochi di trasparenze ed effetti speciali, rende questa figure un vero e proprio pezzo da esposizione, perfetto per chi vuole aggiungere un tocco spettacolare alla propria collezione.

Chi è Nami?

Nami è la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia in One Piece, conosciuta per il suo talento straordinario nel tracciare rotte e prevedere i cambiamenti climatici. Inizialmente motivata dal desiderio di liberare il suo villaggio natale dal controllo del pirata Arlong, entra ufficialmente nella ciurma dopo che Luffy lo sconfigge. Dotata di grande intelligenza e spirito strategico, Nami combatte utilizzando il Clima-Tact, un’arma che le consente di manipolare il clima e generare potenti attacchi atmosferici. Il suo sogno è disegnare una mappa completa del mondo. Con un passato difficile alle spalle e una forte determinazione, è diventata una figura centrale dell’equipaggio, amata dai fan per il suo coraggio, la sua lealtà e il suo carisma.

La Figuarts Zero di Nami

Packaging

Il packaging della Figuarts Zero di Nami Lightning Blast si presenta con un design accattivante e dinamico, pensato per richiamare l'energia del personaggio e la potenza della scena rappresentata. Il fronte della confezione colpisce subito per la sua energia visiva, grazie a un’esplosione di colori dominata da blu elettrico, giallo acceso e nero, che rimandano chiaramente al potere del fulmine. La finestra trasparente, ampia e ben integrata nel design, permette di ammirare in anteprima la statua al suo interno. Le linee spezzate e i motivi grafici ispirati alle scariche elettriche conferiscono dinamismo alla scatola, anticipando l’intensità della scena rappresentata. Il nome di Nami e il titolo dell’attacco, Lightning Blast, sono ben in evidenza, accompagnati dai loghi ufficiali della linea Figuarts Zero e della serie One Piece.

La parte posteriore della scatola offre una panoramica completa della figure con diverse inquadrature che ne evidenziano espressione, postura e dettagli dell’effetto scenico. Sono inoltre presenti i loghi ufficiali di One Piece, Bandai, Tamashii Nations e le indicazioni sulla linea Extra Battle. Completano il retro del box avvertenze, dati tecnici e codici a barre, mantenendo uno stile ordinato e professionale. Nel complesso, un packaging che riesce a catturare l’attenzione e valorizzare la figura anche senza estrarla dalla confezione.

Nami Lightning Blast- Figuarts Zero

La figure raffigura Nami in un momento d’azione particolarmente spettacolare, alta circa 17 cm e scolpita in una posa ricca di dinamismo. Il suo corpo si slancia in avanti con energia, mentre brandisce il clima-tact rivolto verso il basso, come a guidare un potente attacco. Attorno a lei prende forma Zeus, il nuvolone vivente che funge da alleato temporale, scolpito in modo espressivo e caricaturale, con occhi minacciosi e un ghigno accentuato.

L’effetto scenico è reso con grande attenzione grazie all’uso sapiente della plastica semitrasparente, utilizzata per simulare scariche elettriche gialle che serpeggiano attorno a Zeus, creando un senso di movimento che rende l’intera scena visivamente potente. Le volute di fumo scuro aggiungono profondità, dando la sensazione che la tempesta stia letteralmente esplodendo davanti agli occhi dello spettatore.

Nami indossa l’outfit apparso durante l’arco di Egghead, composto da un body rosa con la scritta SSG e stivali alti. Il volto è scolpito con un’espressione intensa e combattiva, perfettamente coerente con il momento rappresentato. Ogni dettaglio, dalle cuffie alle decorazioni sui polsi, è rifinito con cura. I capelli arancioni sono modellati in ciocche svolazzanti, accentuando ulteriormente la sensazione di movimento e caos controllato.

Conclusioni

La Figuarts Zero dedicata a Nami nella sua versione Egghead si distingue per una realizzazione scenica coinvolgente e dinamica, che cattura alla perfezione l’essenza del personaggio e l’energia del suo potere. L’interazione con Zeus e la resa visiva dei fulmini conferiscono al prodotto un forte impatto visivo, che si colloca a metà strada tra scultura e illustrazione animata. Il livello di dettaglio nel volto, nell’abbigliamento e negli accessori dimostra l’attenzione di Tamashii Nations nel restituire una figura fedele all’anime ma anche capace di trasmettere movimento e intensità.

Nonostante l’assenza di ulteriori optional o parti intercambiabili, la scelta di concentrare tutto su un’unica scena d’azione funziona alla perfezione: il risultato è una statua compatta ma potente, capace di arricchire qualsiasi collezione con una presenza scenica fuori dal comune. Un prodotto consigliato tanto ai fan della ciurma di Cappello di Paglia quanto agli appassionati di sculture statiche ben rifinite.

Nami Lightning Blast Figuarts Zero sarà disponibile in Italia tra maggio e giugno 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.